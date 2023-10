Kuchařová vzpomíná na StarDance s Brzobohatým: Jsem na sebe tvrdá, byl to sen

Taťána Kuchařová se po delší době ukázala ve společnosti a na výročním natáčení StarDance předvedla dokonalé křivky i vyladěný model. Miss World je po rozvodu s Ondřejem Brzobohatým velice spokojená a vypadá naprosto skvěle. Na tanečním parketu přitom krásná blondýnka nebyla poprvé, před lety zde soupeřila proti svému exmanželovi.

Na jubilejní 100. výročí taneční soutěže StarDance dorazila celá řada českých celebrit. Za deset let vysílání se na obrazovkách ČT vystřídaly různorodé známé tváře českého showbyznysu a velká část z nich se rozhodla vrátit u příležitosti stého dílu na místo činu.

Mezi hosty byla mimo jiné i bývalá Miss World Taťána Kuchařová, která byla ozdobou večera, s bývalým manželem se ale tentokrát nepotkala.

Přestože kdysi tančila ve StarDance s Ondřejem Brzobohatým, hudebník se akce nezúčastnil. Neobjevila se ani jeho aktuální Daniela Písařovicová, která byla též v minulosti účastnicí zábavního pořadu, nejspíš se ale s Brzobohatým dohodli, že natáčení raději vynechají.

Rudé šaty a plné křivky

Taťána Kuchařová byla na výročním vysílání StarDance nepřehlédnutelná. Modelce to v rudých saténových šatech velice slušelo a rozdávala úsměvy na všechny strany.

"Nebýt diváků, nikdy bychom se nedostali do finále, to, že jsem tady mohla být v konkurenci všech párů, je pro mě vítězství. Ano, splnila jsem si všechny ambice, třeba ve fyzičce, byla jsem na sebe tvrdá a strašně jsem se v tom objevila. Pro mě to byl a je splněný sen a realizovat se po sedmi letech v modelingu jinak je fakt příjemné," uvedla pro iDnes.cz před lety po skončení ročníku StarDance, kde sama vystupovala a skončila na druhem místě.

Zatímco Ondřej Brzobohatý se krátce po rozvodu znovu oženil, Kuchařová se zatím do nového vztahu nežene a užívá si svobody.

Kuchařová zatím novou lásku nenašla a užívá si randění