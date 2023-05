Psycholog Jeroným Klimeš o Táně Kuchařové: Snaží se ohromit církevní soud

Rozvodová bitva Taťány Kuchařové a Ondřeje Brzobohatého znovu nabírá na obrátkách. Zatímco světský soud dvojici již rozvedl, modelka hodlá dosáhnout také rozvodu před církevním soudem. To je však boj na dlouhé lokte, který běžně trvá až několik let. Deník Blesk nyní zveřejnil žalobu někdejší Miss World, kterou církevnímu soudu doručila. Mimo jiné si v ní stěžuje, že její muž v průběhu jejich vztahu rád oblékal dámské šaty a paruky. To Ondřej Brzobohatý také potvrdil. Pro Kafe.cz o situaci promluvil renomovaný psycholog Jeroným Klimeš, který je zběhlý také v problematice církevního práva.

Poté, co se modelka Taťána Kuchařová s hudebníkem a hercem Ondřejem Brzobohatým rozvedla, přála by si také anulovat církevní sňatek. Jedině tak se totiž bude v budoucnu moci znovu vdát v kostele. Katolická církev je ale v tomto ohledu velmi striktní - drží se hesla, že co Bůh spojil, člověk nemá rozlučovat, a tak “církevní rozvod” povolí jen ve skutečně závažných případech.

K tomu, aby církev skutečně manželství rozloučila, je zapotřebí právní kličky, tedy prokázat, že žádné manželství ve skutečnosti vzniknout nemohlo, protože je k tomu jeden z manželů nezpůsobilý - například že zamlčel závažné skutečnosti o svém zdravotním stavu, jako je například neplodnost nebo duševní porucha. Právě tímto směrem se možná rozhodla Taťána Kuchařová svou žalobu směřovat.

Jak napsal deník Blesk, který části obžaloby zveřejnil, Ondřej Brzobohatý se měl v době jejich manželství s oblibou oblékat do ženských šatů, líčit a nosit paruku. Modelka dokonce zašla ještě dál a tvrdí, že v tomto odění po ní nyní již exmanžel požadoval milostné hrátky, což však v rozhovoru pro zmíněné periodikum popřel.

K církevnímu soudu lidé často chodí s šílenostmi

Podle Ondřeje Brzobohatého šlo o pouhou hru a neškodný koníček, který nijak nesouvisí s jeho sexuální orientací. Uvedl navíc, že kostýmových večírku se Taťána Kuchařová sama dobrovolně účastnila a jako důkaz zaslal do redakce Blesku několik fotografií, které to dokládají.

“K církevnímu soudu se často lidé snaží přinést co největší šílenosti, aby zajistili, že budou skutečně rozvedeni. Tohle bude také takový případ, protože takového muže si Taťána sama brala a řádění v maškarách na večírcích se účastnila také,” sdělil pro Kafe.cz psycholog Jeroným Klimeš, který se ve své praxi věnuje také pastorální psychologii.

Oblékat se do dámských šatů není překážkou k manželství

“Před soudem ale bude muset prokázat, že žádné manželství ve skutečnosti nevzniklo. To, že je někdo, můžeme říci, že transvestita, není ale překážkou vzniku manželství. Takoví muži jsou běžně heterosexuálové a vzhledem k tomu, že spolu Taťána a Ondřej intimně žili, nebyla u nich žádná překážka k tomu, aby měli děti, tedy kromě toho, že nejspíš užívali antikoncepci, což je podle církve hřích,” vysvětlil pro Kafe.cz odborník na mezilidské vztahy.

“Oblékat se do dámských šatů zkrátka není překážka k uzavření sňatku a založení rodiny, samo o sobě navíc ani není hříchem, a tak je dost možné, že to k anulaci manželství stačit nebude,” dodal Jeroným Klimeš.