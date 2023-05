Doma s dětmi mi nic neuteklo. Tamara Klusová přemýšlí o návratu k hudbě

V médiích se o ní často hovoří v souvislosti s jejím manželem, oblíbeným písničkářem Tomášem Klusem. Věnuje se jejich třem dětem a kolem nich se také točí většina otázek, které jí novináři položí. Sama je ale velmi talentovanou ženou na mnoha úrovních. Kromě rodiny se věnuje také sociálním sítím, dobročinným projektům, je autorkou několika knížek a také talentovanou zpěvačkou.

Poprvé se Tamara Klusová ještě pod svým dívčím jménem Kubová dostala do povědomí veřejnosti v roce 2012, kdy se účastnila talentové show Hlas Česko Slovenska. Tam zaujala slovenského rappera Rytmuse, který si ji vybral do svého týmu a přestože nevyhrála, bylo zřejmé, že patří mezi skutečně nadané zpěvačky.

V létě téhož roku se seznámila s muzikantem Tomášem Klusem a bylo to setkání skutečně osudové - již po pár měsících spolu počali svou nejstarší dceru Josefínu a nedlouho po jejím narození se tajně v kruhu nejbližších vzali velmi romanticky na louce, oblečení do indiánských obleků.

Kariéra Tamary Klusové šla od té doby stranou - po Josefíně přišly na svět ještě další dvě děti, Alfréd a Jenovéfa. Právě jim se v posledních letech maximálně věnovala. Na jakoukoli kreativní činnost se pokoušela urvat čas, jak se dalo. “Po pravdě řečeno, jediná doba, kdy můžu vypnout a něco tvořit, je v noci. To pak ale zase je na úkor hodin spánku,” přiznala pro Kafe.cz s úsměvem sympatická brunetka.

Mateřství může být v umění inspirativní

“Myslím si ale, že to, že jsem dala přednost dětem a ne práci, bylo dobré rozhodnutí. Myslím, že mi nic neuteklo a spoustu mi to toho dalo. Prožila jsem spoustu věcí, které byly pro mě zásadní a vlastně i pro uměleckou tvorbu to může v řadě věcí být inspirativní,” vysvětlila usměvavá zpěvačka.

Právě péče o děti byla také důvodem, proč až na drobné výjimky odmítala nabídky svého manžela, aby se podílela na jeho hudbě. Společně ale jeden projekt v současnosti přece jen chystají - Tamara totiž vydala pohádkovou knížku pro děti O všech zvířatech, a právě k ní spolu nyní připravují audioknihu s písničkami.

“Momentálně už přemýšlím o tom, že bych se zase vrátila k hudbě. Tím, že děti jsou větší, to člověku zase dává možnost trochu roztáhnout křídla a mít víc svobody,” prozradila Tamara Klusová s tím, že ji tato možnost velmi láká.