Tajemství Martiny Sáblíkové: S osudovým mužem překonala obří krize

Naše trojnásobná olympijská vítězka a několikanásobná mistryně světa i Evropy si žije život snů. Jak se z obyčejné dívky z malého města stala sportovní hvězda první velikosti, které si váží všude na světě?

Martina Sáblíková je známá tím, že jde vždy na doraz a tvrdě trénuje. Nejen to je důvodem, proč třikrát vyhrála olympiádu a spoustu jiných významných světových soutěží. Za jejím úspěchem však stojí především důsledný muž, který ji provází životem už dlouhá léta. Jde o jejího trenéra!

Martina Sáblíková se narodila 27. května 1987 na Moravě do rodiny hráče basketbalu, který si vždy přál, aby ho hrála i jeho dcera. Maminka pracovala jako účetní. Díky jejímu klientovi, trenérovi Petru Novákovi, se Martina dostala v jedenácti letech k rychlobruslení.

Stejně tak i její mladší bratr Milan, který v tomto sportu také zaválel. Stal se v roce 2009 mistrem České republiky a je i držitelem několika českých rekordů v tomto sportu.

S trenérem tvoří nerozlučný tým

Martina a Novák spolu spolupracují už více než pětadvacet let a nutno podotknout, že tvoří neuvěřitelně sehraný tým. Jsou spíše jako otec s dcerou. Podle něj je Martina dříč, kterého neodradí neúspěch a nikdy se nevzdává.

„Martina byla spíš ten typ, že i když jí lezly kosti z kolena, stejně chtěla trénovat. Tam jsem viděl určitý typ člověka, který když se do něčeho pustí, mohl by to pak dotáhnout do konce,“ řekl Novák pro iSport.

Jejich interním slibem bylo, že jim alespoň jednou zahrají českou hymnu na stupních vítězů. A to se jim splnilo dokonce několikrát. Sáblíková sportem vždy žila, žije a žít bude. Podřizuje mu veškerý volný čas a režim. Sportem prý tráví více než 270 dní v roce, většinu z těchto dní je pod kontrolou právě Nováka. Tudíž mají i přes pěkný vztah někdy pořádnou ponorku.

„To bychom nebyli normální, kdyby tu a tam takové stavy nenastávaly. Ale pokaždé jsme je společnými silami překonali a funguje to dál. Petr zjistil, že ve svých letech už poznám, co si před závody a tréninky můžu a nemůžu dovolit,“ směje se Sáblíková pro magazín MF DNES.

Přiznává problémy s autoritami

Ta sama přiznává, že má občas problémy s autoritou a vadí jí, že by měla neustále někoho poslouchat. Umí být tak i pěkně tvrdohlavá a prostořeká. Nakonec si ale vždy uvědomí, že přestřelila a přistoupí na kompromis. V osobních vztazích si Martina dává pozor, aby se nedostaly na veřejnost. Uvědomuje si, že její partner bude muset být extrémně tolerantní.

„Když někoho potkám, asi mu neřeknu – počkej na mě ještě pět let, až přestanu bruslit, budu tvoje. Jde o to, aby respektoval, že jsem často pryč,“ prozradila v rozhovoru pro časopis Týden.