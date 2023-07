Skandál kolem Tadeáše Růžičky se stupňuje: Na internetu koluje další video

Internet před pár dny oběhlo šokující video s Tadeášem Růžičkou alias Mawarem. Zápasník MMA se na záběrech posmívá a fackuje zakrváceného muže v bezvědomí a jeho chování vyvolalo kritiku nejen u kolegů z branže. Zády se k němu otočili i vlastní trenéři a fanoušci. Aby toho nebylo málo, na sítích se objevilo další video, na kterém je Růžička agresivní. Ve videovzkazu tentokrát vyhrožuje a uráží neznámého adresáta.

Kvůli zveřejněnému videu je Tadeáš Růžička podezřelý z trestných činů nepřiměřené sebeobrany a neposkytnutí první pomoci. Zápasníka odsoudilo nejen množství profesionálů z MMA branže, ale i široká veřejnost.

Například Ondřej Novotný se v podcastu MMA letem světem nechal slyšet, že za 25 let kariéry nepoznal nic horšího, a slíbil, že v zápasnické kleci Oktagonu se Mawar už nikdy ani neškrtne. Růžička přitom v roce 2020 získal titul Oktagon Underground do 70 kg.

Internetem se navíc začalo šířit jiné video zachycující další agresivitu Růžičky. "Ty zku*venče, lezeš mi na nervy, vole, už si tě budu blokovat. Buď přijeď, do neděle, dám ti adresu a dáme si to jeden na jednoho – a budu ti skákat na hlavě, ty chc*nko, i tvý mámě," vyhrožuje v uniklých záběrech neznámému člověku a dodává další nepublikovatelné urážky.

Kariéra je v troskách

Celým případem se již zabývá policie a pokud by Tadeáše Růžičku obvinili, hrozí mu i několik let vězení. Podobně skončil za mřížemi MMA zápasník Michal Kotalík, který napadl muže v baru a způsobil mu mimo jiné natržení sleziny a další vážná ublížení na zdraví.

V případě Mawara se navíc agresivní jednání evidentně opakovalo, jak dokazují kolující záběry. Ačkoliv ještě před pár dny v komentářích na Instagramu fanoušci Růžičku opěvovali, dnes už má zápasník omezené komentáře, přesto jsou pod jeho fotkami desítky nenávistných vzkazů. Lidé mu přejí, aby za své činy skončil v base a zažil šikanu od jiných vězňů.

"Takže toto je ten "borec", co mluví jak dement a fackuje člověka v bezvědomí na zemi? No zajímavé... takovou medicínu dostane v lochu. A to nebudou facky přes pusu," neberou si komentující servítky. "Jsi ostuda tohoto sportu!" shodují se dnes už bývalí příznivci známého sportovce. Vypadá to, že jeho slibně rozjetá kariéra bude po této kauze definitivně v troskách.

Mawarovi hrozí několik let za mřížemi