Bojovník Růžička přizabil muže, od kolegy z branže to teď drsně schytal

Po několika týdnech mlčení se ozval svým fanouškům Tadeáš Mawar Růžička. Ten se rozhodl prostřednictvím sociálních sítích promluvit o celé kauze. Do té doby, než na povrch vyplulo to, že zmlátil do bezvědomí muže a celý incident si nahrál, byl vzorem pro mnoho mladých kluků. Byl hostem hned několika motivačních podcastů.

Na Mawara se valí kritika ze všech stran. Fanoušci ho opouští na sociálních sítích i v reálném světě. Není se tak čemu divit, že visí ve vzduchu otazník nad jeho dobře rozjetou kariérou. V současné době není jasné, zda bude ještě někdy zápasit. Plno bojových organizací mu zavřelo definitivně dveře.

Konec kariéry?

Zápasník má o svých dalších krocích jasno. Chce se vrátit k zápasení a být pro ostatní zase vzorem. „Nejsem žádný násilník, tohle rozhodně nijak nepromuji, neztotožňuji se s tím a je mi líto, že to vůbec vytáhli,“ řekl Mawar ve svém vyjádření. „Cítím, že vám něco dlužím. Budu vás nadále motivovat, radovat svými zápasy, ukáži se jen v tom nejlepším světle a naposledy říkám, je mi opravdu líto celé téhle situace,“ kál se. Otázkou ovšem zůstává, kdo Mawarovi v těžké situaci podá pomocnou ruku.

Spolupráci s ním odmítla organizace Oktagon i RFA. Ve hře tak zůstává Clash of the star nebo nově vzniklá Red Face. „To video je jedna z nejnechutnějších věcí za pětadvacet let, které jsem viděl na domácí scéně a nemá to vůbec co dělat s bojovými sporty. Já jsem ten, který dává vždycky další šanci, ale tady můžu slíbit, že v Oktagonu se to už určitě nikdy nestane,“ vyjádřil se v jednom ze svých živých vysílání k celé kauze Ondřej Novotný, který je promotérem organizace Oktagon.

Podpora kolegů

Ne všichni se k Mawarovi otočili zády. V momentě, kdy začal být aktivní na sociálních sítích, ukázal, že opět trénuje ve své domácí tělocvičně Spejbl Gym. „Já, Ondřej Hutník a jeho osobní trenér Michal Vančura jsme se o videu, na němž by měl být zachycen Tadeáš, dozvěděli až teď z médií. Ačkoliv doposud nevíme, co se přesně událo a jak celá věc proběhla, jelikož jsme neměli možnost o tom s Tadeášem osobně hovořit, tak takové chování u člena našeho sportovního klubu Spejbl Gym Praha absolutně odsuzujeme a nesouhlasíme s tím,“ stálo v prohlášení Spejbl Gymu na začátku celé kauzy. „Absolutně nechápeme, co jej mohlo k takovémuto excesu vést. Pevně věříme, že se celá záležitost řádně vysvětlí, a ať bude její rozuzlení jakékoliv, tak že se Tadeáš k tomu postaví čelem a vyvodí pro sebepatřičné závěry,“ dodali jeho trenéři. Jak to tak vypadá, kauzu jim minimálně Mawar vysvětlil, protože se vrátil zpět do tréninku. "Mám hodně kamarádů. V těchto chvílích poznáte, kdo při vás stojí, za to si nesmírně vážím svých lidí, kteří při mně zůstali v temných časech," osvětlil na svém Instagramu.

Jedno je ovšem jisté. Než policisté celý případ dovyřeší, Mawar má útrum nejen v profesionálním zápasení, ale i u velké většiny svých kolegů. Pro Kafe se k této nešťastné kauze vyjádřil bojovník K1 a Muay Thai Jiří Sněhulák Jaroš. „Nic moc kromě toho videa o tom nevím, ani co tomu předcházelo. Pokud někoho zmlátil jen tak a ještě místo pomoci do něho kopal, tak je rozhodně všechno špatně. Místo sportu by měl někde pomáhat ve štole,“ doporučil tak svému kolegovi rázně změnu kariéry. Může být rád, že schytal pouze ostrá slova, nikoli rány.