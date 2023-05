Svěcený okomentoval vztah s Žádníkovou: Slova o strachu žen i právnících

Známý virtuos Jaroslav Svěcený se dostal do hledáčku novinářů kvůli vztahu, který má udržovat s herečkou Zdeňkou Žádníkovou Volencovou. Se vdanou matkou čtyř dětí již roky spolupracuje, jejich vzájemná vazba však podle českých médií přesahuje přátelský vztah. Nyní populární hudebník vysvětlil, jak k celé aféře podle jeho názoru došlo.

S informací, že byl hudebník v družném doprovodu pohledné herečky viděn v italské Cremoně, přišel jako první deník Aha!, který informoval o tom, že se k sobě oba měli spíše jako zamilovaný pár, než kolegové na pracovní cestě. Právě o čistě pracovní výjezd přitom podle Jaroslava Svěceného šlo - spolu se Zdeňkou Žádníkovou Volencovou měli podepisovat smlouvu o zápůjčce houslí pro Festival hudby na Zámku Dobříš.

“V Itálii jsme se Zdeňkou byli podepisovat smlouvu a vyfotili nás, když jsme byli v muzeu houslí. To, co se všude píše, je naprostý nesmysl a nevím, kde se to vzalo nebo kdo to vymyslel. Mluvil jsem o tom dokonce i s právníkem, protože mi to připadá vážně dementní,” sdělil redakci Kafe.cz s tím, že je pro něj celá situace velice nepříjemná.

“Jestli se pořád takhle bude o mě psát, tak se ženy za chvíli budou bát se mnou vystupovat, protože jakmile se vedle mě objeví, už z nich hned jsou moje přítelkyně. Je to vážně sprosté,” postěžoval si hudebník a dodal, že toto jsou jediné pravdivé informace, které k celému údajnému poměru může sdělit.

V minulosti byl Jaroslav Svěcený spojován s Monikou Trávníčkovou

Není to přitom poprvé, kdy musí Jaroslav Svěcený vysvětlovat domnělý románek s některou známou dámou. V roce 2021 se spekulovalo, že mezi manželkou herce Pavla Trávníčka Monikou a jím vzniklo hlubší pouto. Monika Trávníčková, která s hudebníkem spolupracuje jako jeho produkční, s ním z toho důvodu tráví mnoho času.

Dvojice spolu dokonce měla strávit noc, a to za velkého zájmu médií. Tehdy se manželka známého prince z pohádky Tři oříšky pro Popelku vyjádřila v tom smyslu, že společně s Jaroslavem Svěceným pouze podepisovali kopie nového hudebního alba a tato práce se jim protáhla až do pozdních nočních hodin.

Údajný románek Svěceného a Zdeňky Žádníkové Volencové má přitom podle deníku Aha! trvat již pět let, tedy déle, než rovněž hojně propíraná známost s Monikou Trávníčkovou. “Do Zdeňky se bezhlavě zamiloval před pěti lety, když s ní začal spolupracovat. Rok nato se také po třicetiletém manželství rozvedl. Udělal první krok a podle mne čeká, že tak učiní i ona, ale netlačí,” měl deníku sdělit zdroj s tím, že v dlouholetém manželství herečky právě probíhá krize. Ona sama se však dosud k věci nevyjádřila.