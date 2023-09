Natálie a Simona ze Svateb: Nevěsty rozjely úspěšný byznys

Nevěsty z první série reality show Svatba na první pohled se tetelí blahem. Lásku v pořadu sice nenašly, ale za to úspěšně odstartovaly svou kariéru. Natália Mykytenko nechala práce a začala se živit především influencerstvím, Simona Míková zase rozjela svůj vlastní marketingový byznys.

Natálii dali odborníci v pořadu dohromady s pohledným kavárníkem Františkem. Už od začátku to mezi nimi skřípalo a krátce po soutěži si řekli definitivní sbohem. To Simona to se svým pořadovým ženichem Radkem ani pořádně nezkusila, tady se věda opravdu sekla ve všech směrech.

Guru krásy Natálie

Pohledná blondýnka Natálka má velké plány. Svou práci spojí se svým největším koníčkem - péčí o sebe. Doby, kdy pracovala ve zdravotnictví jako zdravotní sestra na zubní klinice, jsou minulostí. „Chtěla jsem dělat meditace a jógu, kterou dělám srdcem, ale vždycky mě zajímaly dámské ksichtíky a ženská krása. Byl to můj sen už od dětství,“ svěřila se pro Expres. Šestadvacetiletá blondýnka rozhodně není žádná troškařka, plánuje si otevřít rovnou dva salóny krásy. Před časem se pochlubila na svých sociálních sítích fanouškům, že absolvovala již několik kurzů v oblasti zkrášlování.

„Mám za sebou úplně všechny kurzy, které se týkají ženského obličeje. Jelikož jsem zdravotní sestra a kosmetička, do budoucna bych si chtěla udělat kurz na píchání rtů kyselinou hyaluronovou,“ doplnila. „Budu pracovat na vlastní pěst, budu si otvírat vlastní studio. První prostor bude na Slovensku v Nitře a druhý bude v Praze. Budu mít dvě pobočky, nejprve v ní budu jen já a potom bych k sobě chtěla přidat nějakou holčinu, která bude dělat totéž nebo třeba manikúru a pedikúru,“ láká tak potencionální zaměstnankyně i klientky.

Lásku už Natálka před nějakou dobu našla a tak vztahové reality show jsou pro ni už pasé. Nyní se rozhodla, že zkusí další televizní projekt, který je jí blízký a to pořad Nákupní maniačky. Ve slovenské verzi populární show bude divákům ukazovat svůj šatník plný oblečení, kabelek, bot a doplňků.

Byznysmenka Simona

Úspěšně rozjetou kariéru má i další nevěsta Simona. Ta na svých stránkách nabízí celou škálu marketingových služeb. „Jsem tu pro vás, ráda vám pomůžu s propagací vašich produktů a značek, správou sociálních sítí, podporou prodeje jako influencer na svém instagramovém profilu, moderováním eventů nebo vám pomůžu s produkcí eventů, focením, reklamami atd. Zařídím vše, co si jen vymyslíte,“ láká nové klienty. Jak je vidět, ve svém oboru je velmi šikovná. Spolupracuje s takovými jmény jako je televize Óčko nebo rádio Kiss. Na rozdíl od Natálky je podle svého instagramového profilu stále single.