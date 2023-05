Soutěž Survivor může ovládnout žena: Mazané dívky mají velkou šanci

Soutěž Survivor se pomalu blíží ke konci a diváci s napětím očekávají, kdo letos získá vytoužený titul a výhru v hodnotě 2,5 milionu korun. Ve hře jsou stále silné ženy, které hrají skvělou sociální hru a bodují i v soutěžích. Kdo má letos šanci zvítězit?

Drsná reality show o přežití Survivor se pomalu řítí do finále a účastníci už musí promýšlet každý tah, aby se dostali co nejblíže k cíli. Do sloučení kmenů se dostali Andrea Bezděková, Adam Bůžek, Johana Fabišíková, Martin Konečný, Barbora Krčálová, Karolína Krézlová, Josef Kůrka, Martin Kulhánek, Kristian Kundrata, Žaneta Skružná a Tomáš Weimann.

V posledních dílech postupně vypadla Žaneta, Kristian, Kulhy, Barbora a Andrea a na výhru tak aktuálně může pomýšlet poslední šestice soutěžících. Podle loňského vítěze Vladimíra Čapka je letos veliká pravděpodobnost, že zvítězí žena.

"Netajím se tím, že bych to letos přál ženě. Moje největší sympatie má aktuálně Johanka, byla ve špatné pozici proti silné alianci Jirky, Tomáše a Žanety, ale přežila to. Pak se jí povedl husarský kousek: najít imunitu. Aktuálně je to tedy Johanka, kdo určuje směr kmene Rebelů," řekl Survivor Vlaďa webu Expres.

Je to mezi Karolínou a Johankou

Karolína Krezlová zejména po sloučení rozjela velice chytrou strategii a díky ní se udržela v poslední šestce. Její hru oceňuje i Vladimír Čapek, který ji společně s Johankou dává na pozici favoritky.

"U Hrdinů je to Karolína. Ta, ačkoliv na začátku byla velmi slabá hráčka, pozici si svou hrou upevnila, ukázala se i jako silná v logickém myšlení. Ovšem ve sloučení, tam to bude úplně jiná hra, vlastně vyhrát může každý," vysvětlil výše zmíněnému webu, proč je podle něj Karolína silnou soupeřkou v kmeni.

Pokud by opravdu vyhrála jedna z dívek, nebude to mít rozhodně jednoduché. Proti nim totiž stále stojí Tomáš Weimann, který už zvítězil v několika duelech a je fyzicky zdatný, stejně jako Josef Kůrka nebo "veterán" letošního ročníku Martin Konečný, který se v nejnovější epizodě vytasil se skrytou imunitou. Necháme se tedy překvapit, kdo nakonec bude nejlepším stratégem a urve si hlavní cenu pro sebe.

Děvčata mají v mužích stále silné konkurenty