Nová životní etapa pro Stropnického: S milenkou je čeká zásadní rozhodnutí

Martin Stropnický už za pár týdnů končí na pozici velvyslance v Izraeli. Diplomat, který se aktuálně rozvádí s herečkou Veronikou Žilkovou, na ministerstvu dosluhuje k 31. červenci, tedy za pouhých dvaačtyřicet dní. Zde ale nastává otázka, jak bude dál pokračovat vztah s jeho milenkou z ambasády Markétou Horňákovou. Ta totiž na rozdíl od Stropnického nadále pracuje na Blízkém východě jako konzulární referentka a zatím to nevypadá, že by chtěla ze svého postu odejít.

Ještě nedávno kolovaly spekulace, zda Martin Stropnický nebude usilovat o další zahraniční misi, jelikož ještě nedovršil maximální věk pro funkci diplomata. V kuloárech se šuškalo, že manžel Veroniky Žilkové míří do Turecka, podle nejnovějších informací k tomu ale nedojde.

"Současný velvyslanec v Izraeli Martin Stropnický má smlouvu na dobu určitou, a to do 31. července," vysvětlil Blesku mluvčí ministerstva Daniel Drake. Před tímto datem by měl Stropnický Izrael opustit a na jeho místo nastoupí nová velvyslankyně Veronika Kuchyňková Šmigolová.

Milenka Stropnického, o třicet let mladší Markéta Horňáková, ale zatím nepodala výpověď a není divu, že přibývá otázek, jak to bude s jejich vztahem pokračovat. "Co se týče paní Horňákové, v současnosti pracuje jako konzulární referentka," doplnil mluvčí Drake s tím, že ministerstvo zatím od Horňákové výpověď neobdrželo.

Veliké stěhování?

Pokud bude chtít Martin Stropnický ve svém románku s Markétou Horňákovou pokračovat, jeden z nich bude muset udělat ústupek. Buď milenka velvyslance na ministerstvu skončí jako referentka a vrátí se s ním do Česka, kde si budou užívat jeho důchodu, nebo si bude muset Stropnický pobyt v cizině prodloužit.

Manžel Veroniky Žilkové ale evidentně vztah ukončit nechce, jelikož i na rozvod dorazil do Prahy právě v doprovodu Horňákové. Dvojice během výletu zavítala například do podniku v centru. Tam se od sebe nehnuli na krok a po romantické večeři se odebrali do hnízdečka lásky.

"Seděli spolu jako dvě hrdličky v kavárně na Řezáčově náměstí, on si pochutnával na pivu. Jeho partnerka se k němu důvěrně tiskla, držela mu ruku na stehnu a občas zabloudila i výše. On s ní žertoval, a když se její ruka ocitla v jeho klíně, zatvářil se uličnicky jako rozjařený teenager. Asi minutu po tomto gestu náklonnosti se oba zvedli a zamířili do nedalekého domu," popsal Blesku jeden přítomných z hostů.