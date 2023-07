Stella Zázvorková si s Milošem Kopeckým užila, manžel ji prohrál ve hře

Energická herečka Stella Zázvorková a legendární herec Miloš Kopecký měli doma opravdu veselo. Oba dva rádi navštěvovali bujárné večírky, nikdy se spolu nenudili. O jedné z mnoha divokých historek známého páru promluvil synovec Miloše Kopeckého. Večírek, na kterém hrál herec šachy, se vymkl kontrole.

Divoký vztah

Stella a Miloš byli divocí už od dětství, i přesto, že pocházeli ze zámožných rodin, jejich vzájemné vztahy nebyly zcela ideální. Stella dokonce kvůli svým neshodám s matkou utekla v pouhých patnácti letech z domu. S Milošem se seznámili v roce 1941 v divadle Větrník. Bláznivě se do sebe zamilovali, herečka otěhotněla a byla svatba. Kvůli jejich divokým a zároveň i dosti rozdílným povahám ale manželství dlouho nevydrželo. Miloš trpěl depresemi a nedokázal krotit své zálety. Jediné, co pár pojilo, byla dcera Jana. I přes rozvod zůstali přátelé a hráli spolu později i ve filmech, v několika dokonce hráli manžele jako například v komedii Zítra to roztočíme, drahoušku.

Prohra v šachách

Na jednom z mnoha bujárných večírků dostal Miloš Kopecký zvláštní nápad, s jedním z účastníků se vsadil o svou ženu Stellu. Ta podle sázky musela odejít s vítězem na pokoj. Kopecký osudnou sázku prohrál a tím to vše začalo. „Teta mi jednou vyprávěla, jak ji Kopecký na nějakém zájezdu prohrál v šachách! To tak ilustrovalo ten jejich vztah. Vítěz si ji odvedl. Řekla Kopeckému, že když byl tak blbej a vsadil ji, tak ať si to užije! Miloš pak běhal po celém hotelu a bušil hlavou do zdi,“ prozradil synovec legendárního herce Blesku. Stella byla i přes všechny jeho zálety a podobné historky do Kopeckého neuvěřitelně zamilovaná. „Vždycky říkala, že Miloš ji poznamenal rukou mistra jako Stradivariho housle a že už nebude nikdo lepší. S nikým nežila, nějaké vztahy měla, ale nikde to neventilovala. Pánové byli, ona když si někoho vybrala, tak si ho vybrala,“ upřesnil Jan Zázvorka v rozhovoru.