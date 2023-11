Eliška Krásnohorská 30. 9. 2019 clock 4 minuty gallery

Stella Zázvorková a Miloš Kopecký. Tento herecký pár by mohl sloužit jako předloha k románu. Jejich vztah trval sice krátce, ale pro herečku to byl osudový a jediný muž, kterého k sobě v životě pustila. Museli se vyrovnat s tragickou smrtí dcery a jejich přátelství bylo tak pevné, že jim vydrželo až do samého konce...

Zázvorková a Kopecký oba pocházeli z velice noblesních movitých rodin. Bohužel však ani jeden z nich nevzpomínal na dětství v dobrém. Stella měla s otcem celkem dobrý vztah, horší to ale bylo s matkou, která se k ní chovala velice chladně a srážela jí sebevědomí. Říkala jí, že není dost hezká a konflikty se stupňovaly tak dlouho, že Stella nakonec v pouhých patnácti letech utekla z domu. Rodiče Stelly měli dost financí na to, aby se jí dostalo nejlepšího vzdělání, už od malička studovala jazykové gymnázium a hovořila plynule několika jazyky. Matka Zázvorkové byla proti tomu, aby se její dcera stala herečkou, ona si ale šla za svým snem. Stella po válce v roce 1941 společně s dalšími umělci založila divadlo Větrník, kde se seznámila s Kopeckým! Bláznivě se do sebe zamilovali a krátce po seznámení herečka otěhotněla a byla svatba. Jenže, štěstí nemělo dlouhé trvání! Jako manželům se jim nedařilo, dokázali však zůstat přáteli na celý život Svatba Stelly a Miloše byla velice netradiční, ženich si nevěstu vezl k oltáři na invalidním vozíku! Oba měli smysl pro humor, jejich horlivé povahy ale nešly příliš dohromady. Energická herečka byla pravým opakem Miloše, který trpěl depresemi. Pouhý rok po svatbě šli od sebe, Miloš totiž nedokázal krotit své zálety. Spojovala je ale jejich dcera Jana a tak bývalí manželé spolu zůstali velice dobří přátelé. Sláva obou rostla, Stella dostávala čím dál více rolí. Z divadla se dostala k filmu a skvěle se jí dařilo. S Milošem pak natočili mnoho společných snímků, v několika dokonce hráli manželé, jako například v komedii Zítra to roztočíme, drahoušku. Kvůli pracovním povinnostem ale dcera hereckého páru často trávila čas s tetou nebo chůvami, ani jeden z rodičů na ni neměl čas. Nikomu tehdy nedocházelo, že se blíží neodvratná tragédie. Stella se dočkala velké herecké kariéry Jana zdědila po otci deprese. Ani jeden z rodičů se jí dostatečně nevěnoval a v pubertě se u ní nedostatek zájmu začal projevovat. Ve snaze na sebe upozornit se několikrát pokusila o demonstrativní sebevraždu, ani jeden z pokusů naštěstí nevyšel! Pocit opuštěnosti se čím dál více prohluboval a ona nevěděla, jak donutit rodiče k většímu zájmu. Ten den chtěla opět svou maminku vystrašit, vypočítala si přesně, kdy se vrací z divadla a pustila si doma plyn! Osud však zasáhl, Stella se zdržela dvě hodiny v divadle, a když přišla domů, našla Janu na zemi! Nejevila však už žádné známky života! Zoufalá Závorková vyběhla zaklepat na sousedku herečku Květu Fialovou, její manžel se pokusil Janu oživit, stejně tak jako přivolaný lékař, bylo ale už pozdě. Z děsivé tragédie se herečka nikdy nevzpamatovala... Ztráta dcery Jany byla pro Zázvorkovou rána... Zázvorková se se ztrátou dcery nikdy nesmířila, často si vyčítala, že jí nedala dostatek pozornosti a hledala vinu v sobě. "Víte, to je jako když přijdete o prst, naučíte se s tím žít, ale nikdy vám nepřestane chybět," říkávala herečka. Co se mužů týká, po Milošovi si už životního partnera nikdy nenašla, měla pouze milence, o kterých ale nemluvila veřejně! "Stelluška měla své kamarády, kteří jí dávali lásku, vztah ale už nechtěla." potvrzují jednohlasně známí herečky. Paní Zázvorková nakonec zemřela roce 2005 ve svém bytě, byla ale až do konce obklopena přáteli, kterých měla mnoho. To se ukázalo i na jejím pohřbu, kde oblíbené zpěvačce přišlo dát poslední sbohem obrovské množství hereckých kolegů a přátel.

