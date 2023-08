Podlomené zdraví Štefana Margity: Příšerná vedra ho uvěznila v Malaze

I přesto, že se zdá, že je operní pěvec Štefan Margita neustále plný sil, tak to vždy tak úplně není pravda. Tropická vedra, která sužovala celou Evropu, se totiž podepsala i na jeho zdraví. Dokonce kvůli nepříjemným zdravotním komplikacím musel zrušit koncert ve své rodné domovině.

Za pár týdnů to bude rok, kdy se musel operní pěvec Štefan Margita navždy rozloučit se svou milovanou manželkou, zpěvačkou Hanou Zagorovou, která zemřela na těžkou mrtvici. Její manžel ztrátu velmi těžce nesl a na nějaký čas se uzavřel sám do sebe.

Když zase začal vystupovat, vypadalo to, že se vše obrací k lepšímu. Přišel na jiné myšlenky, a i když o své životní lásce neustále dojemně mluvil, bylo vidět, že se mu už daří o poznání lépe než loni. Bohužel letos v létě zdraví zradilo i samotného pěvce.

Jeho tělo nevydrželo brutální vedra, která v minulých týdnech sužovala celou Evropu a začalo se bránit. Margita už několik let žije ve španělské Malaze, kde se teploty šplhaly na více než čtyřicet stupňů.

Zpěváka položila na lopatky silná angína

„Je tady strašné vedro, přes 40 stupňů. Všude, kam vejdete, je zapnutá silná klimatizace, a tak jsem dostal silnou angínu. Beru léky a v tom vedru piju čaj. Hlásí, že bude i 42 stupňů. Ani do jednoho supermarketu nelze dojít, tam je klimatizace puštěná na 15 stupňů,“ prozradil pro TN.cz důvod své nemoci Štefan.

Naštěstí má zpěvák tolik rozumu, že se rozhodl nepokoušet osud a nepřetěžovat se. Raději tedy zrušil nasmlouvaná vystoupení a rozhodl se kurýrovat doma a v klidu. Poprosil tedy kamaráda a kolegu Jakuba Smolíka, který ho v Dačicích zaskočil.

Vzhledem k tomu, že má další koncerty v naší vlasti naplánované až na listopad, bude mít spoustu času dát se do kupy. Příští týdny pro něj nebudou navíc vzhledem k výročí úmrtí Hanky nic snadného, měl by se tedy především zaměřit sám na sebe, aby vše ustál. Stále se totiž samozřejmě smrtí své partnerky trápí, i když je to o poznání lepší, než tomu bylo koncem loňských prázdnin.

Na svou ženu stále myslí, snaží se ale konečně žít dál

To několik hodin po smrti napsal na sociální sítě srdceryvný vzkaz, který poslal své milované ženě do nebe.

„Hani, lásko moje jediná. Děkuju ti za 30 krásných zamilovaných let! Na dnešní 11. hodinu už však nikdy nezapomenu. Strach, úplná beznaděj, že jsem tě navždy ztratil, a že už nejsi a nebudeš. Návrat do prázdného bytu mě drásá. Koukám na tvé věci a každý krok mi tě tu připomíná. Miluju tě a navždy budu! Tvůj Štefan,“ stálo v něm.

Nyní by se mělo opernímu pěvci dařit už o poznání lépe. Na Instagram umístil fotky se svou rodinou, kde vypadá svěže a odpočatě.

"Margitovi v Málaze. Málaga je krásná, ale s rodinou a bez nemoci je to rozhodně veselejší," napsal si pod ní.