Milovaná Hanka mu chybí: Margita ale vánoční svátky sám nestráví, už má plán

Před více než rokem mu po třicetiletém šťastném manželství odešla partnerka, zpěvačka Hanka Zagorová. Jak Štefan Margita tvrdí, je ale stále s ním a provází ho na koncertech i v soukromí. Když přijdou smutnější chvilky, má kolem sebe řadu přátel, rodinu, která mu pomáhá a také práci, takže díky nim je vcelku v pohodě a nechybí mu ani úsměv na tváři.

Kafe.cz oblíbeného operního pěvce, který se nevyhýbá ani jiným žánrům, zastihlo v Divadle Lucie Bílé, kde pokřtil své nejnovější album Štefan Margita – Rež – rež – rež, které je plné, pozor, známých lidových písní.

Jak vznikla myšlenka, nahrát a nazpívat právě album s lidovými písněmi?

„Není to můj výmysl, ale Supraphonu, který ho vydává. Slyšeli mě zpívat na vzpomínkovém koncertu Karla Gotta píseň Išel Macek do Malacek, po kterém jsme si dali schůzku. Já jsem chtěl nazpívat vánoční desku a oni navrhli, abych ji přesunul na později a vydali jsme lidové písně. Vybrali jsme skladby, které jsou známé a takové vzpomínkové, tak třeba, kromě toho Macka jsou tam například písničky Černé oči, jděte spát, Ach synku, synku, Takú jsem já frajárenku dostal a řada dalších. Věřím, že si tam každý najde tu svoji a se mnou si ji i zazpívá,“ informoval Kafe.cz Štefan.

Album jste spolu s kmotrou Luckou Bílou vyslali do světa, a co chystáte dál?

„Život mi plyne docela dobře. Zkouším v Národním divadle, kde máme příští pátek 3. 11. světovou premiéru opery Don Buoso/Gianni Schicci, na kterou se moc těším a věřím, že se bude líbit i divákům. No a pak mám v plánu vyjet do Ameriky na řadu vystoupení a akcí a chystám i koncertní turné k dnes pokřtěnému albu, které chci představit v bohatém zvukovém doprovodu symfonických orchestrů. Takže práce je dost a dost, a to mě těší,“ svěřil se pěvec.

Štefane, volným tempem se blíží závěr roku a vy máte, jak jste prozradil, práce skoro až nad hlavu. Za pár týdnů jsou tu Vánoce, co vy a nejkrásnější svátky roku a co dárky?

„Vánoce mám strašně moc rád. Trávit je budu s rodinou v Košicích. Když jste je naťukl, musím ale přiznat, že zatím nemám žádný dárek. Vím, že řada lidí je nakupuje celoročně, nebo řadu měsíců či týdnů předem, ale to se mě netýká. Nebyl prostě čas, ovšem ten si určitě najdu a obchodníci třeste se. Víte, já rád dávám dárky, které si moji nejbližší vymyslí, přejí nebo je potřebují. Nenápadně, téměř detektivně z nich jejich tužby vytáhnu a jdu jim je splnit. To ovšem neznamená, že nepřipravím ani nějaké to překvapení. Bez nich si Štědrý den a hlavně večer ani nelze představit, takže čeká mne i vymýšlení a dumání,“ prozradil s úsměvem Margita.

…a pak je tu Silvestr a vstup do Nového roku. Jak naložíte s ním?

„Po Vánocích se všichni sebereme a vyrazíme do Španělska přímo do Malagy, do našeho bytečku, jak jsme mu s mojí Haničkou říkali, když jsme tam spolu jezdívali. A budeme oslavovat, užívat si a odpočívat. A samozřejmě i vzpomínat, prostě chceme se rozloučit se starým a přivítat nový rok v pohodě a s úsměvy,“ dodal Štefan Margita.