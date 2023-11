Redakce 16. 10. 2019 clock 3 minuty gallery

Nyní si Kate Middleton nedokážeme představit s nikým jiným než s plešatějícím princem Británie. Ale byly časy, kdy se tato roztomilá diva stýkala s řadou jiných chlapů. Nakonec si ale vybrala správně – nikdo z expartnerů by jí nezaručil titul vévodkyně z Cambridge. Jak vypadali osudoví muži, které zanechala se zlomeným srdcem?

Kate Middleton a Princ William se poznali už na škole. Dá se tak říct, že se znají celý svůj dospělý život. Ani jeden si zřejmě nepředstavoval, že by se jednou mohli vzít a zplodit tři krásné děti. Stejně jako William, i Kate si prošla několika vztahy, ať už delšími nebo kratšími, s muži, kteří ji chtě nechtě dostali přesně tam, kde je dnes - v nádherném sídle se záviděníhodnou rodinou.

Prvním z řady milenců je Willem Marx. Ne, není to William, ačkoliv mají skoro stejná křestní jména, ruce, hlavy… Willem má víc vlasů… ale opravdu to není on! Oba se poznali v roce 2000, kdy Kate chodila na vysokou školu v Marlborough. Jejich vztah netrval dlouho, po rozchodu se rozhodli zůstat přáteli. Kate ho dokonce pozvala na svou svatbu s Williamem. Willem Marx nyní pracuje jako reportér pro televizní stanici CNBC a je šťastně ženatý s televizní moderátorkou Johannou Bottou, se kterou má syna.

Kate po rozchodu s Willemem nezůstala dlouho sama. Našla útěchu v hřejivém objetí Ruperta Finche, právníka v posledním ročníku vysoké školy. Ne, není to další láska ze stejné školy. Kate byla velmi pilnou studentkou a zvládala dvě školy naráz. Na univerzitě v St. Andrews se seznámila s pohledným Rupertem. Jejich vztah by se dal popsat jako letmé vzplanutí vášně, protože se rozešli nedlouho poté. Rupert je nyní ženatý s překrásnou Natashou Isaacs. Oba páry jsou překvapivě dobrými přáteli. Rufus s Natashou byli pozváni na Katinu svatbu a v roce 2013 se Kate a William účastnili Rufusova sňatku.

A zůstáváme na univerzitě, kde se zplodila velká láska nebeská! Kate a William si k sobě našli cestu a začali spolu randit. Byli spolu k vidění takměř nepřetržitě, až do osudového roku 2007.

V roce 2007 se Kate a William rozešli. Pro britský národ to byl obrovský šok a rozdýchával ho o to hůř, když zjistil, že Kate znovu rozhodila sítě. A někoho do nich chytila. Henry Ropner, syn zámožné rodiny, na chvíli utřel slzy a zahnal smutek budoucí vévodkyně z Cambridge. Jejich vztah měl velmi krátkého trvání, Kate si byla vědoma, jak obrovská chyba je vzdát se prince.

Henry Ropner nebyl na rozdíl od zbytku ex přítelů královské dvojice na svatbu pozván, z očividných důvodů. Kdo by chtěl na svatbě chlapa, který mohl všechno zničit?

Když dáte všechny čtyři nejdůležitější a největší lásky Kate Middleton k sobě, zjistíte, že si jsou velmi, velmi podobní. A nejen vzhledově. Kate má viditelně slabost pro vysoké muže, kteří vědí, jak se oblékat. V obličeji jsou si všichni velmi podobní. U vlasů vybočuje jen Rupert, jeho černá hříva nekoresponduje s tím, co má Kate ráda, ale každý má někdy touhu zakusit něco nového, proč ne třeba jinou barvu vlasů?

Peníze a moc také hrají určitou roli ve výběru partnera, všichni čtyři měli majetek i předpoklady vyšvihnout se vysoko. Nakonec ale vyhrál královský titul. Ne, opravdu, Kate určitě není povrchní a vybírala si podle srdíčka, ale královský titul jen tak nezahodíte, nebo snad ano?