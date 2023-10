Proměny v šatně StarDance: Pod rukama maskérek se soutěžící mění v princezny

Ke společenskému tanci neodmyslitelně patří také krásné šaty, nadýchané účesy a precizní make up. To vše dobře ví také maskérky, které mají na starosti taneční páry v oblíbené show StarDance. Dělají vše pro to, aby to tanečnicím co nejvíce slušelo. Redakce Kafe.cz připravila galerii, ve které je možné na vlastní oči posoudit, jak moc krásně tanečnice z řad celebrit vypadají na parketu. Nahlédnout lze ale také do zákulisí oblíbeného pořadu České televize.

Soutěžící dámy mají rozdílné profese, a tak jsou diváci některé z nich zvyklé vidět nalíčené a načesané častěji než jiné. V letošní sestavě tak najdeme takové ženy, které se výraznému stylingu nevyhýbají ani mimo StarDance, ale i ty, které v osobním životě dávají přednost přirozenějšímu vzhledu.

Z tohoto důvodu je na první pohled změna patrná pravděpodobně u mladé herečky Darii Pavlovičové, kterou televizní diváci znají především v rolích princezen a křehkých mladých dívek. I bez líčení je velmi krásná a upoutá také svými kudrnatými vlasy. Vizážistky z České televize ale dokázaly podtrhnout její přirozený půvab, a tak během prvního soutěžního večera zazářila.

Podobné je to také v případě Evy Adamczykové, která jako sportovkyně nemá tolik prostoru pro to, aby si vyzkoušela výraznější líčení. Ve StarDance se tak může naplno vyřádit a vyzkoušet si také jiné polohy sebe sama. Výrazně barevné šaty, které oblékla, skvěle doplnily její temperament, a tak bylo také v jejím případě na co se dívat.

Maskérky podtrhly osobní kouzlo každé soutěžící

Oproti tomu zpěvačka Tereza Mašková si v extravaganci libuje i v osobním životě. Její svítivě růžové vlasy jsou pro ni charakteristické a potrpí si také na výraznou manikúru. Maskérky proto její outfit, který vynesla na taneční parket, sladily s její bujnou hřívou.

V případě Ivy Kubelkové, která je známou a úspěšnou modelkou, nikoho make up nejspíš nepřekvapí. Skvěle vybrané taneční šaty ale daly vyniknout jejím dlouhým a krásným nohám, a tak také v jejím případě byl výsledný dojem skvělý.

Herečka Ivana Chýlková je známá tím, že přestože se již jedná o zralejší dámu, umí se velmi vkusně obléknout a působí velmi mladistvým dojmem. To se ostatně podařilo také ve StarDance, kde působila velmi něžně a vizážistky jí dokázaly ubrat pěkných pár let. To je jen důkazem toho, že za princeznu může být žena v jakémkoli věku, pokud se svěří do rukou skutečným profesionálům.