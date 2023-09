Ivana Chýlková o StarDance: Soutěž jí změnila život, přestala dělat zásadní věc

Oblíbená taneční soutěž se pomalu ale jistě vrací na televizní obrazovky. Diváci České televize už očekávají další řadu StarDance, která vypukne už v říjnu. O titul královny a krále parketu se utká deset párů.

StarDance už neodmyslitelně patří mezi stálice programu České televize. K jistotám patří bez debat už i moderátorská dvojice Tereza Kostková a Marek Eben. Jedna novinka se přeci jen v pořadu objeví, a to změna poroty. Namísto čtyř členů se představí pouze tři porotci. Tentokrát ve složení Tatiana Drexler, Richard Genzer a Zdeněk Chlopčík.

Porotce tanečníkem

Mezi letošními soutěžícími se představí i oblíbená herečka Ivana Chýlková. Půvabná blondýnka má po svém boku zkušeného tanečníka a choreografa Jana Tománka. Charismatický tanečník není v soutěži poprvé. Jeho tanečními partnerkami byly například Jolana Voldánová, Pavlína Němcová nebo Šárka Kašpárková. Ve StarDance se objevil i v roli porotce.

Šťastné období Chýlkové

Devětapadesátiletá Chýlková si tanec před StarDance užívala jen tak doma. Po začátku trénování ji nadšení ovšem přešlo. “Tančívávala jsem si, zpívávala jsem si, ale už to nedělám. Maximálně se čas od času jen tak drobně zavlním do rytmu,” nastínila tak, že tréninky si vybírají svou daň. “Tanec je dřina, ale krásná. A zábavná. Před začátkem tréninků jsem netušila, co mi tanec přinese. Byla jsem v očekávání, jak to celé bude probíhat. A jsem nadšená z toho, že se to ubírá dobrým směrem. To, jak bude vypadat výsledek, to je jiná věc. Teď to pro mě není jízda po skluzavce dolů, ale cesta výtahem nahoru. Jsem šťastná. Už teď si myslím, že by to mohlo být jedno z nejhezčích období v mém životě. Přitom mám moc hezký život, vůbec si nestěžuji, ale StarDance se určitě zařadí k těm událostem, na které budu moc ráda vzpomínat,” dodala s nadšením.

Ivana Chýlková Zdroj: Česká televize

Dvanácté řady taneční soutěže se účastní páry: Eva Adamczyková a Jakub Mazůch, Marek Adamczyk a Lenka Nora Návorková, Vavřinec Hradilek a Kateřina Bartuněk Hrstková, Ivana Chýlková a Jan Tománek, Richard Krajčo a Dominika Rošková, Iva Kubelková a Martin Prágr, Josef Maršálek a Adriana Mašková, Tereza Mašková a Daniel Kecskeméti, Darija Pavlovičová a Dominik Vodička, David Prachař a Zuzana Dvořáková Šťastná.

První přímý přenos bude už v sobotu 14. října na ČT1.

Zdroj: Česká televize