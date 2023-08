Vítězové vzpomínají na StarDance: Dvořáka donutila dcera, Kříž tančit nepřestal

I letošní podzim se vrátí na televizní obrazovky oblíbená taneční soutěž StarDance. Dvanáctý ročník populární show je opět natřískaný slavnými jmény. Na parketu budou zářit Vavřinec Hradílek, Eva Adamczyková, Ivana Chýlková, Darija Pavlovičová, David Prachař, Marek Adamczyk, Tereza Mašková, Iva Kubelková, Richard Krajčo a Josef Maršálek.

Historicky prvním králem tanečního parketu se stal herec Roman Vojtek. V dalších letech soutěž ovládli Pavel Kříž, Dana Batulková, Kateřina Baďurová, Aleš Valenta, Anna Polívková, Marie Doležalová, Zdeněk Piškula, Jiří Dvořák, Veonika Khek Kubařová a Jan Cina.

Roman Vojtek

Prvenství už mu nikdo nevezme. Zpěvák a herec Roman Vojtek se zapsal do historie StarDance jako vůbec první vítěz. Po boku tanečnice Kristýny Coufalové se z něj stal naprosto famózní tanečník. Půvabná tanečnice zažila ve Stardance ještě jeden úspěch. S krasobruslařem Tomášem Vernem si vytančila třetí místo

Marie Doležalová

Pro herečku Marii Doležalovou byla účast ve StarDance naprosto zlomová. Půvabná zrzka si ze soutěže odnesla tu největší možnou výhru. Ve svém tanečním partnerovi našla životního partnera. Marek Zelinka si získal její srdce postupně, ze začátku se moc nemuseli. „Najednou jsem se opravdu cítila dospěle a ve výrazových polohách, které jsem až dosud před diváky nepoznala. Jsem ale opravdu ráda, že jsem si to zkusila,“ vzpomíná na StarDance Doležalová.

Anna Polívková

Další vítězka, která ve StarDance našla lásku byla Anna Polívková. Herečka se zamilovala do o deset let mladšího tanečníka Michala Kurtiše. Jejich vztah trval dlouhých šest let. Polívková se netajila tím, že si na úspěch v soutěži nevěřila. „Pamatuji si hlavně na neustálá překvapení, že postupujeme dál a dál,“ přiznala pro iDnes po skončení soutěže.

Jiří Dvořák

Charismatický herec Jiří Dvořák byl favoritem poroty i diváků od samého začátku. Do soutěže se mu přitom vůbec nechtělo. K účasti v prestižní soutěži ho přemluvila dcera. „Ano, ona byla tou, která mě motivovala, abych do toho šel. Moc jí za to děkuji,“ prozradil Blesku.

Pavel Kříž

Vítěz z roku 2010 herec Pavel Kříž zúročil vítězství ve StarDance se vším všudy. „Dovednosti získané během StarDance jsem využil hned krátce po skončení soutěže v představení Divadla Ungelt „Šest tanečních hodin v šesti týdnech,“ prozradil v rozhovoru pro iDnes.

Pavel Kříž vyhrál StarDance v roce 2010 Zdroj: Profimedia