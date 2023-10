Ve StarDance skončila Chýlková, Kraus i synové skákali radostí do stropu

Další vyřazovací kolo taneční show StarDance proběhlo a porota i hlasování nemilosrdně rozhodlo, kdo si tentokrát zatančil naposledy. Smutná štafeta tentokrát padla na herečku Ivanu Chýlkovou, jejíž výkon porotu tentokrát nepřesvědčil. V hledišti na ni čekala celá její rodina, která ji po skončení programu velmi nadšeně objímala.

Přestože zpočátku přemýšlela, zda se StarDance vůbec ve svých letech má účastnit, nakonec se protančila až do třetího kola a podle svých slov si to Ivana Chýlková, kterou nakonec v účasti podpořil manžel Jan Kraus, velmi užila. Právě on byl ale nejspíš také tím, kdo nejvíce ocenil její konec v soutěži.

Nedávno si totiž ve svém pořadu postěžoval, že kvůli náročným tréninkům StarDance je doma již tři měsíce slaměný vdovec a nemá mu kdo uvařit a uklidit. Když po skončení přenosu kamery zhasly, radoval se právě on velmi nápadně, že se mu milovaná manželka konečně vrátí domů.

Podpořit ji přišla celá rodina

Podpořit Ivanu Chýlkovou tentokrát přišli také synové - Krausův starší syn Adam a její syn Jáchym, který s sebou vzal také přítelkyni. Došlo tak také na velmi intenzivní objímání a čirou radost, přestože pro sympatickou herečku, která se ve svých letech může pyšnit perfektní figurou, zde soutěž skončila.

StarDance si užila nejen ona, ale také její taneční partner Jan Tománek, který si v minulosti již vyzkoušel také roli porotce. Když ale dostal nabídku, aby si také zatančil, zpočátku tomu podle svých slov ani nemohl uvěřit.

“Když mi poprvé zavolali z televize, jestli bych nechtěl tančit ve StarDance, myslel jsem, že je to skrytá kamera. Až když volali podruhé, pochopil jsem, že to myslí vážně. Přišel jsem domů a hledal někoho pragmatického, což je moje manželka Kamilka, a čekal, že mi řekne: „Tak se všichni uklidníme.“ Prozradil jsem jí, že chtějí, abych tančil ve StarDance, ona se zamyslela a řekla strašnou větu: „Hele, to by nebylo špatný, kdyby tam byl někdo starej,”" prozradil talentovaný tanečník pro server Deník.cz s úsměvem.