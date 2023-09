Richard Krajčo se pere o své místo ve StarDance: Tanec je euforie, bude to boj

Už za pár dnů je to tu. V sobotu 14. října odstartuje prvním večerem na obrazovkách ČT v pořadí dvanáctý ročník populární taneční soutěže StarDance. Do bojů o titul královny a krále parketu se zapojí deset párů. S ostřílenými tanečními profíky se představí známé osobnosti z řad sportovců, zpěváků a herců, kteří po deset večerů budou předvádět, co se naučili, po více než dvouměsíčním tréninku a nácviku tanečních kreací. Kafe.cz zkoumalo a zjišťovalo, s čím do soutěže někteří účastníci vyráží.

„Já jsem si užila trošku letní dovolené, byla jsem na ní v červenci a hned po návratu jsme začali s mým tanečním partnerem Martinem Prágrem trénovat. Musím přiznat, že když jsem byla oslovena, zda se chci zúčastnit, nějakou dobu jsem váhala a přemýšlela a říkala si, že to mělo přijít před dvaceti lety, kdy jsem byla ohebnější a dovádivější. Tušila jsem, že to bude dřina a moc se nespletla. Tanec je podle mne vrcholový sport a musí se makat, chce-li člověk, aby si ho užil sám a také diváci a fanoušci. A asi chcete vědět, co mi při tréninku dělalo trošku problémy, tak vězte, že partner mě zpočátku napomínal a říkal, abych se narovnala a nekoukala dolů. Jako poslušná žačka jsem poslechla a doufám, že nám to půjde a bude ladit. Chceme si především zatančit a o tom, zda se dostaneme až do prosincového finále neuvažujeme. To se uvidí,“ prozradila nám moderátorka, zpěvačka, herečka a modelka Iva Kubelková.

Jak je na tom s tancem herec, zpěvák a frontman kapely Kryštof Richard Krajčo, co on a tanečky?

„Pro mne je tanec spojený s nějakou euforií. Když slyším muziku, kterou mám rád a něčím mne naplňuje, tak použiji tělo a rozpohybuji se. Je-li to ale v pravém slova smyslu tanec, to pro jistotu netvrdím. Na StarDance jsme ale s mou partnerkou Dominikou Roškovou intenzivně trénovali a postupem času se mi, díky ní, tanec stával čím dál tím větším parťákem a přítelem. No uvidíme, jak se bude dařit, je tu řada dalších určitě skvělých a vytrénovaných párů, takže nepůjde o nějakou selanku, ale boj. Ovšem vedený ve sportovním a přátelském duchu.“

Richard Krajčo chce bojovat Zdroj: Profimedia

Do třetice všeho dobrého jsme oslovili i známou populární muzikálovou, činoherní a filmovou herečku Ivanu Chýlkovou, která bude „baletit“ na parketu s tanečníkem Janem Tománkem. Jak ona vnímá StarDance a nač se těší?

„Tanec je dřina, ale krásná. Dříve jsem si jen tak pro sebe tančívala, k tomu prozpěvovala, ale teď už to nedělám. Sem tam se sice drobně zavlním a tím to skončí. Jako malá jsem v bytě provozovala výrazový tanec, ovšem dlouho mi to nevydrželo. Teď, když jsem se dala do StarDance, to vnímám trochu jinak. Tanec je fakt dřina, ale krásná. Jak mé nebo vlastně naše pohybové kreace dopadnou zanedlouho, je jiná věc. Baví mě to a už teď si myslím, že by to mohlo být jedno z nejhezčích období v mém životě. Nechme vše dnům a týdnům nadcházejícím a až nastane soutěžně taneční realita, tak se uvidí.“

Zmíněnou trojici známých osobností doplní na parketu sedmička dalších odvážlivců. Těšit se na krokové variace a zvedačky můžeme u snowboardistky Evy Adamczykové, zpěvačky Terezy Maškové, herečky Darji Pavlovčinové, slalomáře a kajakáře Vavřince Hradílka, herce Davida Prachaře, pekaře a cukráře Josefa Maršálka a herce Marka Adamczyka, kteří porotě ve složení Richard Genzer, Tatiana Drexler a Zdeněk Chlopčík a samozřejmě spouště televizních diváků předvedou, co se v tréninku naučili, co vyladili a doladili a jaká taneční překvapení si přichystali. Všemi deseti slavnostními večery provede tradiční a oblíbená moderátorská dvojice Tereza Kostková – Marek Eben.