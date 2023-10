StarDance: Darija Pavlovičová tančí všude, zejména na dovolené dělá zvláštní věc

Darija Pavlovičová je filmová, divadelní a televizní herečka. Právě televizní diváci si ji mohou pamatovat z pohádky O léčivé vodě, seriálu Zločiny Velké Prahy, Kukačky a nejnověji natáčí další seriál To se vysvětlí, soudruzi. Darija je původem z Běloruska a Litvy, odkud pocházejí její rodiče a také je první účastnicí StarDance, která se narodila po roce 2000.

Darijiným partnerem v populární taneční soutěži StarDance bude Dominik Vodička, tanečník, choreograf a trenér. Ten už jednou StarDance vyhrál, a to v roce 2019 s taneční partnerkou Veronikou Khek Kubařovou. Podaří se mu vítězství zopakovat po čtyřech letech právě s Darijou? V roce 2021 se mu to s Terezou Černochovou nepodařilo, tak budeme držet palce, aby tento sympatický pár letos došel co nejdále.

Tančím, když jsem smutná

Pár má na úspěch šanci velkou, v rozhovoru se na lecčems shodli, což je hned po jistém tanečním talentu ta druhá nejdůležitější věc. Oba dva přiznali, že jejich životy jsou plné tance, a to pořád a v podstatě kdykoliv, jak popsala mladičká Darija. „Tančím, když chci. Když mám dobrou náladu. Počkat. Vlastně, i když jsem smutná. Nikdo mě při tom ale nevidí. Tančím hlavně, když jsem sama doma. Pustím si svoje oblíbené písničky a tancuju před zrcadlem, ve sprše. A pak tancuju, když jsem na cestách, na dovolené. To se vždycky nenápadně přidám k nějaké tančící skupince cizích lidí.”

Její partner Dominik má tanec na rozvrhu od rána do večera, což asi ale nikoho nepřekvapí, protože je to jeho stálé zaměstnání. „Tančím hned, když vstanu. Celý můj den je plný tance. Od rána do večera,” vysvětluje charismatický sympaťák. Zároveň dodává, že v jeho životě je právě kvůli jeho profesi tance tolik, že ho posléze v soukromí už tolik nevyhledává. Navíc od doby, co má synka, je to zodpovědný tatínek.

Nechceme zklamat diváky

Tanec pomáhá člověku zapomenout na každodenní strasti a chmury, což praktikuje i Darija a Dominik s ní souhlasí s tím, že v tomto ohledu jsou nápomocné i hudba a příroda. „K mé práci povznášení se rozhodně patří, protože musím mít trpělivost s lidmi, které jako lektor učím tancovat. Povznáším se nad stejné chyby, které začátečníci dělají, a snažím se je pozitivně motivovat a zajistit jim z tance i ze samotné cesty k němu dobrý pocit,” doplňuje tanečník.

I on má ale své dny, a tak ne vždy se mu podaří být úplně se vším v rovnováze. Dominik přiznává, že občas svých unáhlených rozhodnutí lituje. Ne však, když pracuje. Tanec je pro Dominika život a bere jej velmi zodpovědně, stejně tak, jako celou účast ve StarDance. „Tanec je zábava, která se neobejde bez odříkávání si spousty věcí. Během tréninků na StarDance se vám život otočí o sto osmdesát stupňů a vy musíte vytrvat. Je to velký projekt a my nechceme zklamat diváky ani sami sebe,” zakončuje Dominik.

Zdroje: Česká televize