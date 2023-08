Hitem Holky z naší školky ovládal sály a zpíval s Kotvaldem: Co dnes dělá Hložek

V září příštího roku mu bude sedmdesát, ale přibývající léta zcela ignoruje. Zpěvák Standa Hložek, který spolu s bývalým parťákem Petrem Kotvaldem ovládl diskotéky a koncertní sály osmdesátých let zejména s peckou Holky z naší školky, nedal své profesi rozhodně vale. Naopak, stále si prozpěvuje na nejrůznějších akcích, protože, jak pro Kafe.cz uvedl, válet se doma, koukat do prázdna a nudit se je cesta do pekel.

My jsme ho zastihli v crepérii U slepiček, kde byl hostem letní party Divadla Broadway, poklábosil s přáteli, namíchal si jen lehce alkoholický nápoj a také si zahrál stolní tenis.

Stando, duo Kotvald – Hložek je už řadu let minulostí a ani o vás nebylo nějakou dobu moc slyšet. Takže, jak jde život?

„Ale dobře, vůbec si nestěžuju. A že jsem nebyl vidět a slyšet je sice trošku pravda, ovšem zpívání se věnuji dál, stále s chutí, jen je potřeba hledat a tak trochu i pátrat, kde vystupuji. Akcí mám dost a jsem za ně rád. Hodně jezdím hlavně na Moravu, kde i bydlím, takže vše mám skoro za humny. A ta pauza byla i tím, že jsme se tři roky s manželkou starali o mou maminku. My jsme jí nechtěli dát do domova důchodců a rozhodli se, že budeme doma s ní. A bylo to správné rozhodnutí.“

Tak to určitě. Vraťme se ještě na chvilku ke kdysi veleúspěšné dvojici Kotvald – Hložek. Kromě „Holek“ jste nazpívali řadu dalších hitů. Teď už pár let vystupujete každý sám. Myslíte si, že ještě přijde doba, kdy si s Petrem znovu zazpíváte?

„Je pravda, že se nevídáme tak často. Letos to bylo jen jednou, kdy jsme spolu vystoupili na jedné soukromé akci, ale byla to spíše výjimka. Dokážu si představit, že bychom teoreticky ještě něco spolu spáchat mohli, ovšem je to spíše sci-fi, než možná realita. Navíc nejsme už zajíci a každý máme své pěvecké závazky, takže ani nic podobného neřešíme.“

Jste tedy single zpěvák a diář máte docela dost zaplněný akcemi, ale Stando, přeci jen věk ubírá sil. Čím vy si je doplňujete, aby tělo i duch byly fit a v pohodě?

„Hlavně sportem. Sice už nejsem ten rychlík, co při fotbale prohání obranu soupeře, trochu jsem při lítání po hřišti ubral, ale stále si rád zahraji za Amforu a snažím se, co to jde. Mám i pár kamarádů, s nimiž chodím hrát tenis, cizí mi není ani jízda na kole a jak jsem tady předvedl, klidným mne nenechává ani ping-pong. No a do vylepšování fyzičky musím započítat i občasnou práci na baráku. Přiznávám, že je to potřebná činnost, ale ta mne na rozdíl od sportu moc nebaví. Je tedy fakt, že se opravdu hýbu rád, protože mi to nejen pomáhá, ale je to, kromě zmíněné údržby bydlení, i příjemné zpestření volného času. Takový dovolený doping pro mou pěveckou práci,“ dodal Stanislav Hložek.