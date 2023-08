Soukalová týrá muže sexy postavou v plavkách: Jejich obdiv sklízí i za jiný um

Gabriela Soukalová je nejšťastnější, co kdy byla. Se svým partnerem Milošem Kadeřábkem vychovává dceru Izabelu a užívá si roli maminky na plný úvazek. Boří přitom mýty o tom, že česká matka má kila navíc a nezvládá o sebe pečovat. To totiž Soukalová zvládá více než dobře.

Soukalová o sebe vždycky dbala a sama tvrdí, že má základ v rodině. Ženy kolem ní o sebe pečují. „Pro mě je důležité cítit se dobře, být spokojená se sebou a líčení mi v tom pomáhá,“ odhalila už kdysi pro magazín OnaDnes.

V dobách, kdy ještě profesionálně závodila v biatlonu, se líčila také, byť jí to bylo vyčítáno. Ona si ale stála za svým a moc dobře věděla po jaké voděodolné řasence sáhnout. I v současnosti se ráda cítí žensky a muži ji za to odměňují sladkými pohledy. Ona má ovšem oči jen pro Miloše, se kterým vychovává dceru Izabelu.

Postavu má k nakousnutí

Kromě toho, aby měla hezkou tvář, si zakládá i na postavě. Aby nevyšla ze cviku, pravidelně se hýbe. Oblíbila si zejména běh, který pravidelně provozuje a zejména díky němu má postavu fantastickou. „Běh je roky mojí nejoblíbenější sportovní aktivitou a zároveň pro mě i nejefektivnějším způsobem, jak si v poměrně krátkém čase vyčistit hlavu od všech denních starostí,“ tvrdí na sociálních sítích u snímku ve slušivém upnutém sportovním modelu.

Muži je doslova obdivována, jak na sobě dokáže makat. „Je krásný jak to umíš rozmazat, asi bych měl problémy se tě držet, tak makej a v zimě na Jizerskou 50, to už nesmíš chybět,“ píše jeden z jejich obdivovatelů. „Jen si šetřete kolena a toho asfaltu fakt minimum. Poznal jsem to po 60. Hodně zdaru, buďte stále pozitivní,“ píše další.

Koukal je naštěstí minulostí

K pozitivitě má Gábina konečně důvod. V minulosti byla v manželství Petrem Koukalem, který ji měl neustále podvádět a odvádět její finance neznámo kam. Sportovkyně se dodnes snaží domoci se spravedlnosti, ale cesta to bude zřejmě ještě dlouhá. Koukal, byť ho z obdobných zvěrstev nepřímo obvinila i moderátorka Lucie Šilhánová, která s ním měla kdysi také co do činění, pochopitelně všechno popírá.

Gábina se o to víc snaží užívat si přítomnost okamžiku, když v minulosti tak strašně trpěla pod nadvládou manipulátora, kterým ho tak nazvala ona i Šilhánová. „Jestli v něco věřím, tak to je spravedlnost. Ona přijde v nějaký formě, jestli to bude v soudní formě, nebo v nějaký jiný, uvidíme. Věřím, že vše je, jak má být. Vesmír to nějakým způsobem zařídí tak, ať je to spravedlivý," svěřila se Koukalová už dříve eXtra.cz. Snad se svého majetku někdy v budoucnu dočká.