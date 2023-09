Černoška Ariel a Sněhurka jako feministka: Pohádky od Disneyho čelí kritice

Klasické pohádky trochu jinak. Malá mořská víla a Sněhurka se po letech dočkaly nového provedení. Celovečerní filmy vyvolaly hned několik ostrých diskuzí a to hlavně na téma hlavních hrdinek. Sněhurku hraje Rachel Zegler, která má latinskoamerické kořeny, Malou mořskou vílu zase afroamerická Halle Bailey.

Původ hlavních hrdinek není to jediné, co je u nových adaptacích pohádek diskutované. Ve Sněhurce se dokonce nahradí sedm trpaslíků. Populární pohádkové postavy budou nově "magická stvoření". Mimo to bude Sněhurka více feministka.

Sněhurka bez prince

Nová pohádka o Sněhurce se od původní předlohy zásadně odlišuje. Trpaslíci, kteří jsou v nové verzi "magická stvoření", budou podle Daily Mail skupinka různě vypadajících osob, pohlaví, ras a výšek. Z fotografií z natáčení je vidět, že jedním z „trpaslíků“ je černošská žena, další jsou běloši a jeden muž je hispánec. Sněhurka prošla také změnou. Je více temperamentní a pokusí se obejít bez prince, který by ji zachraňoval.

Kritice za svůj přístup k milované pohádce všech dětí čelí i hlavní představitelka Rachel Zegler. Dvaadvacetiletá herečka prohlásila, že původní animovaný film nenáviděla. Sněhurce z předlohy Disney dílny není konec konců vůbec podobná. Sněhurka z animované verze se pyšnila černými krátkými vlasy a velmi bledou pletí. Zegler dokonce pronesla, že princ z původní verze je podle ní stalker. Za její přístup i vzhled schytala kritiku nejen od fanoušků ale i od filmových publicistů.

Plánovaná premiéra má být v březnu 2024.

Pokroková Malá mořská víla

Letošní rok do kin přišla i další pohádka od Disneyho Malá mořská víla. I v tomto případě bylo ohledně hlavní hrdinky pořádně rušno. V animovaném snímku je Ariel vyobrazena jako červenovlasá běloška, ve filmu si ji zahrála afroamerická Halle Bailey. Tvůrci herečce alespoň po dobu natáčení obarvili vlasy na zrzavý odstín.

Samotná hlavní představitelka brala svou roli jako poslání. „Doufám, že si lidé z tohoto filmu odnesou spoustu lásky, radosti a štěstí, až budou odcházet. A hlavně, že všichni malí černošští a snědí… chlapci a dívky uvidí, že jsou reprezentováni v tak velkém měřítku,“ řekla Bailey po premiéře pro agenturu Reuters. „Jsem prostě poctěna, že mohu být v této pozici,“ dodala.