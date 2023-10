Hokejista Šlégr se vrátil z nemocnice o berlích, důvody pobytu úzkostlivě tají

Hokejista Jiří Šlégr si poležel delší dobu v nemocnici. Informaci propálila jeho manželka Lucie nejprve ve vysílání rádia, kde pracuje jako moderátorka a následně i na sociálních sítích. Modelka i její manžel, litvínovská hokejová legenda, ovšem důvody hospitalizace zatím tají.

Vítěz z Nagana 1998 překvapil svou milovanou manželku v práci poté, co promluvila o tom, že se ho chystá jet vyzvednout. Přímo do vysílání rádia, ve kterém Šlégrová pracuje, dorazil bývalý hokejista o berlích. Dojemnou chvíli sdílela krásná moderátorka a modelka na svých sociálních sítích.

Tajemství

Zdravotní stav Šlégra je opředen tajemstvím. Šlégrová prozradila pouze to, že musel na operaci. Ani hokejista nechtěl prozrazovat detaily. „Ale zdravej úplně ještě nejsem,“ řekl Blesku po návratu z nemocnice nakřáplým hlasem. Vítězka Miss 2005 se snažila celou situaci zlehčit a vystřelila si ze svého partnera na sociálních sítích. K fotografii, která vyobrazila hokejisty jako mladíka, přidala děkovný komentář pro nemocnici Motol. „Chtěla bych moc moc poděkovat Motolu za to, že jste mi manžela vrátili v té nejlepší kondici. Věděla jsem, že jste špičky ve svém oboru, ale tohle jsem nečekala,“ napsala s nadsázkou k fotce.

Přehlídka na úkor domácnosti

Šlégrová se zkrátka chvíli nezastaví. Po domu nepřítomnosti manžela se starala sama o domácnost, nastoupila do nové práce v rádiu a chvíli na to se stihla projít i po molu. Právě vítězka Miss 2005 ukazuje, že věk je v jejím případě jen číslo. Po čtyřicítce zářila na přehlídkovém mole a s přehledem strčila do kapsy o generaci mladší modelky. „Doma bordel a matka se jde vrtět na molo,“ zavtipkovala na svém Instagramu před přehlídkou. „Manžel je po operaci a Roníček mi dneska říká: 'Maminko, mě bolí ouško',“ sdílela s fanoušky střípky ze své domácnosti.