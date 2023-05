Erbová, Partyšová, Kubišová: Drsné příběhy známých matek samoživitelek

Téma matek samoživitelek rezonuje ve společností čím dál více. Žen, které se potýkají s problémy, jako jsou velká finanční zátěž nebo více prací, najednou stále přibývá. Neplacení alimentů, nezájem o styk s dítětem a další strasti spojené s životem samoživitelky si zkusily i známé tváře.

Mezi slavné ženy, které byly na děti samy, patří například bývalá první dáma Dagmar Havlová, legendární zpěvačka Marta Kubišová, modelka Vlaďka Erbová nebo i máma slavného hokejisty Davida Pastrňáka.

Dagmar Havlová

Bývalá první dáma a slavná herečka má dceru ještě z doby, kdy zářila v divadle na Starém Městě. S tehdejším manželem Radvítem Novákem se potkala při studiu na brněnském JAMU. Během pětiletého vztahu počali dceru Ninu, na kterou zůstala později herečka sama. Díky této zkušenosti se dodnes angažuje v nejednom projektu na podporu matek samoživitelek. "Sama dobře vím, jak velice těžké je nést drobné povinnosti i veliká rozhodnutí sama na svých bedrech. Hodně sil a energie!" popřála matkám, které se perou s těžkou životní situací.

Marta Kubišová

O tom, jak je těžké žít sama s dítětem, ví něco i Marta Kubišová. Ta s dcerou Kateřinou zůstala sama poté, co se rozvedla se svým druhým manželem a otcem Kateřiny Janem Moravcem. "Na období samoživitelky si pamatuji velmi dobře. Na to totiž nelze zapomenout. Já tomu říkám období, kdy se život odehrává s vrtulí za zadkem. Protože ta ženská samotná, když má uvařit, vyprat, připravit dítě do školy nebo do školky, prostě nemá čas na sebe. Ten život kolem vás frčí takovým tempem, že nemáte čas se zamýšlet nad tím, co se děje, a pojmenovávat to," svěřila se zpěvačka se svou vzpomínkou na náročné období.

Gabriela Partyšová

Po rozvodu s Josefem Koktou musela Gabriela Partyšová vyhledat dokonce pomoc odborníka."Rok jsem byla závislá na prášcích na spaní, abych vůbec spala a na nic nemyslela. Samozřejmě mi hodně pomohla psycholožka. Děkuji svým rodičům, kteří mi po rozpadu manželství hodně pomáhají, a děkuji i za práci, kterou mám moc ráda a díky níž mohu živit rodinu.“ Křivdu ke svému exmanželovi cítí tak velkou, že synovi nechala dokonce změnit příjmení z Kokta na Partyš. Josef Kokta má rovněž zakázaný styk se svým synem.

Marcela Pastrňáková

Mezi jednu z nejslavnějších matek samoživitelek patří matka úspěšného hokejisty Davida Pastrňáka. „Finanční stránka pro nás nebyla úplně příjemná. Bydleli jsme v Havířově v 2+1 s mámou a bráchou a protloukali se, jak se dalo,“ vzpomíná hokejista na své dětství. „Třeba žlutou hokejku Easton Synergy jsem si přál pod stromeček tři roky za sebou. Stála asi dva a půl tisíce a prostě na ni nebylo. Máma měla tři zaměstnání najednou, makala celý den, často i v noci, a musela na tyhle věci hodně dlouho šetřit. Jsem jí za to strašně vděčný.“ Hned jak začal David vydělávat, vzal svou mámu na dovolenou a pořídil jí i bydlení.

Vlaďka Erbová

Modelka došla ve sporu s expartnery tak daleko, že na ně podala exekuci. Zdeněk Bahenský a Tomáš Řepka dlouhodobě neplatili alimenty na své děti. „Byla jsem nucena dát exekuci na oba tatínky, protože mi dlužili vlastně oba dva, a ne málo peněz. Snažila jsem se je přitom nejdříve několikrát vyzvat telefonem, SMSkou, e-mailem,“ popsala.

O syna se dlouhodobě sama stará i bývalá herečka a moderátorka Michaela Ochotská. S tenisovou hvězdou Lukášem Rosolem se nerozešli v dobrém. Syn André je tak výhradně v její péči. I ona se stala ambasadorkou jedné z organizací, která pomáhá ženám samoživitelkám.

Zdroje: Blesk, Pro ženy, Forbes