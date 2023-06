Slávek Boura zproštěn obžaloby: Ulevilo se mi, ale potrvá, než stres opadne

Drogová kauza známého moderátora, která se táhla dlouhé roky, dnes dospěla do svého konce. Pro Slávka Bouru dopadla šťastně - soud v Českých Budějovicích neprokázal, že by se skutečně podílel na pašování drog do zahraničí, na čemž moderátor od počátku trval. Přestože šest let nejistoty a stresu už mu nikdo nevrátí, je spokojený, že bylo jeho jméno konečně znovu očištěno.

Na deset let poslal soud do vězení pouze spoluobžalovaného Jana Ryšavého. Dalších sedm lidí, kteří měli podle obžaloby plnit roli kurýrů, včetně Slávka Boury, bylo naopak obvinění zproštěno. Obžalovaní měli mezi lety 2014 až 2016 do Austrálie a na Nový Zéland vyvážet návykové látky.

“Je to skvělý pocit, jsem samozřejmě moc rád, že to dopadlo tak, jak mělo. Celou dobu jsem ale věřil tomu, že by to tak skončit mohlo, protože jsem se ničeho z výše uvedeného nedopustil. Ulevilo se mi,” potvrdil pro Kafe.cz moderátor, který se proslavil především v 90. letech.

“Nějakou dobu samozřejmě ještě potrvá, než to ze mě úplně spadne, protože to přece jen bylo hodně nervů. Ale i tak je to skvělé,” dodal Slávek Boura šťastně.

Osobní zášť Slávek Boura necítí

Situace nebyla navíc jednoduchá ani pro jeho nejbližší, přestože mu byli po celou dobu oporou. “Moje rodina mi celou dobu věřila a ani nepředpokládala, že by to mohlo dopadnout nějak jinak,” vysvětlil moderátor pro Kafe.cz.

Žádnou osobní zášť ale podle svých slov necítí. “To, že se ta situace takhle vyvinula, nikomu nevyčítám ve smyslu, že bych si myslel, že to bylo nějak osobně zacílené proti mě. Spis jsem samozřejmě četl a myslím, že se tam odehrála spíš řada jiných věcí, ale to už jsou citlivé údaje,” řekl Slávek Boura, který nyní konečně bude moci klidně spát.

Pozitivní dopad by rozsudek mohl mít také na jeho pracovní kariéru. Již dříve totiž přiznal, že se stín pochybností o jeho trestní bezúhonnosti podepsal na jeho pracovním životě. “Samozřejmě, že to bohužel má dopad i na mou práci. Žijeme bohužel ve společnosti, která je taková. Presumpce neviny je bohužel hezká teorie, ale pouze teorie. A to pozoruji napříč různými obory. Třeba se ještě dožijeme lepší společnosti,” uvedl před časem pro Kafe.cz.