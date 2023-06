Drogová aféra Slávka Boury: Na konci června mám soud, jsem rád, že jsem rád

Slávek Boura má už dlouhou dobu popotahování se soudy. Je totiž obviněn z toho, že se podílel na pašování omamných látek v zahraničí. Za to mu hrozí deset let za mřížemi. Ačkoli moderátor veškerá obvinění popírá a doufá ve spravedlnost, na náladě mu to pochopitelně nepřidává. Již na konci června se přitom znovu chystá k soudu.

Aféra se táhne již dlouhé roky. Zatímco první dva z údajné organizované skupiny byli již před šesti lety odsouzeni a brzy budou propuštěni na svobodu, Slávek Boura, který se hájí, že v zahraničí pouze psal bedekr pro cestovní kancelář a čtvrtý obviněný stále ještě na finální verdikt čekají. “Na konci července jdu k soudu znovu a uvidí se. Tohle je zkrátka naše justice. Kdo s ní ještě nepřišel do styku, má obrovské štěstí,” postěžoval si pro Kafe.cz moderátor.

“Po tom dalším soudu se k tomu budeme vyjadřovat a případně se bránit. Zatím jsem tak nějak rád, že jsem rád,” uvedl Slávek Boura, kterému neustále se prodlužující proces již dlouhou dobu ztrpčuje život.

Presumpce neviny je pouze teorie

Celá záležitost pochopitelně na jeho jméno nevrhá úplně dobré světlo. Jak Slávek Boura uvedl, pociťuje to bohužel i ve svém profesním životě. “Samozřejmě, že to bohužel má dopad i na mou práci. Žijeme bohužel ve společnosti, která je taková. Presumpce neviny je bohužel hezká teorie, ale pouze teorie. A to pozoruji napříč různými obory. Třeba se ještě dožijeme lepší společnosti,” řekl s hořkostí v hlase pro Kafe.cz moderátor, který je původní profesí psycholog.

Jsou ale i věci, které mu v životě dělají radost. Jedná se zejména o pracovní projekty, které se mu dlouhodobě daří. “Končí druhý cyklus Logohrátek, kterých jsme odehráli přes tři sta představení a dalších dvacet i pro rodiče. A připravuji také další projekty na příští rok,” pochlubil se Slávek Boura.

Velké pracovní vytížení je také důvodem, proč se letos nechystá na žádnou dovolenou. “Vidím to tak, že budu v letních měsících pracovat, až se ze mě bude kouřit. A to hlavně s ohledem na tropické počasí. Jsem ale rád a nestěžuji si. Když člověk tu práci má, tak je to vlastně dobré,” uzavřel s úsměvem.