Sinéad O’Connor našla útěchu u prince Harryho: Po smrti syna mu napsala dopis

Zpěvačka Sinéad O’Connor velkou část svého života bojovala s nejrůznějšími psychickými obtížemi. Ty se ještě zhoršily poté, co v lednu 2022 spáchal její sedmnáctiletý syn sebevraždu. Zpěvačka byla na samém dně. Velmi jí ale pomohla slova prince Harryho, kterému pak veřejně poděkovala otevřeným dopisem.

Světově známá zpěvačka Sinéad O’Connor se v pouhých 56 letech opět setkala se svým sedmnáctiletým synem Shanem, který na začátku roku 2022 spáchal sebevraždu. Jak herečka po jeho smrti říkala, její život jí připadal nesmírně pustý a prázdný a bez syna se jí žilo těžce. Přesto ale byly chvilky, kdy si připadala pochopená a věděla, že není sama, kdo se cítí být na dně. Pomohla jí k tomu hlavně slova prince Harryho.

Děláš to skvěle!

Sinéad O’Connor naprosto uchvátila epizoda pořadu The Me You Can’t See, ve které princ Harry hovořil o svém duševním zdraví a popisoval, nakolik traumatizující pro něj byla smrt jeho matky princezny Diany. To zpěvačce dodalo síly. Alespoň na chvíli.

„Jako někdo, kdo má sám určité psychické problémy pramenící z jistého traumatu, chtěla jsem ti říct, že jsem naprosto nadšená z tvého projektu. Děláš to naprosto skvěle,” chválila podle webu Marca Sinéad O’Connor prince Harryho.

Ceníme se toho, co děláš

Sinéad O’Connor naprosto chápala ten šok a bolest, které přichází poté, co člověk zcela náhle přijde o někoho, koho miluje. A souhlasila s tím, že trvá roky, než tyto pocity pominou. „Zcela se s tebou ztotožňuji v tom, jak jsi mluvil o hněvu a naštvání, které jsi cítil v čase, kdy tvá matka zemřela. Měla jsem to naprosto stejně. Jsem si jistá, že každý z nás, kdo přišel o svého milovaného, se tak cítil. Uvolnění toho hněvu, čehož jsi docílil tím, že ses s námi o něj podělil, udělá opravdu hodně. Cením si toho, co pro nás děláš,” složila ještě Sinéad O’Connor poklonu vévodovi ze Sussexu.