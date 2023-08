Simona Stašová v tichosti pohřbila tatínka. Exmanžel Bohdalové trpěl alzheimerem

Tragická událost rodinu oblíbených hereček Simony Stašové a Jiřiny Bohdalové zasáhla již téměř před rokem a půl. Obě ženy se ale rozhodly, že budou truchlit v tichosti. Břetislav Staš poslední roky před smrtí strávil ve speciálním centru, které se věnuje péči o osoby s alzheimerovou chorobou.

K utajení smutné zprávy se Simona Stašová rozhodla především z důvodu ohleduplnosti ke svým fanouškům, jak přiznala deníku Blesk. “Bylo to před Vánocemi a já nechtěla kazit lidem náladu tím, že mám smutek. Tak jsem to pojala jako čistě soukromou záležitost,” vysvětlila, proč si informaci nechala raději pro sebe.

Do specializovaného centra pro osoby s Alzheimerovou nemocí za otcem Stašová pravidelně docházela a snažila se s ním strávit co nejvíce času. “Za tatínkem jsem chodila, co nejčastěji to šlo, a jsem vděčná, že jsem měla tu možnost. Za těch pět jet jsme si všechno stihli říct a já se na vše zeptala. Po jeho odchodu tak spolu máme čistý stůl. Nemůžu říct, že by proto byl můj smutek z tatínkovy smrti menší, ale nemám žádné výčitky a ani dotazy, to je důležité,” popsala dlouhé období tatínkova odcházení Simona Stašová.

Odchod tatínka přišel nečekaně

S Břetislavem Stašem, který byl geofyzikem, se Jiřina Bohdalová rozvedla krátce poté, co se dvojici narodila dcera Simona. Zůstali ale dobrými přáteli a když se u něj začaly projevovat na sklonku života zdravotní potíže, populární herečka jej v domově velmi často navštěvovala.

Ke zhoršení jeho zdravotního stavu došlo na podzim roku 2016. Tehdy prodělal Břetislav Staš kolaps, který byl pravděpodobně způsoben mozkovou příhodou. Vážný stav se mu podařilo překonat, později u něj ale propukla alzheimerova choroba. Nakonec jej dcera musela umístit do domova Alzheimer Home v pražských Kunraticích, jehož patronkou je právě její matka Jiřina Bohdalová.

“Naposledy jsme se viděli 8. prosince 2021, byla jsem za tatínkem jako vždy, popovídat si, přinést mu, co potřeboval. Nic nenaznačovalo, že se vidíme naposledy. Jen pár hodin na to zemřel,” Popsala Simona Stašová okolnosti tatínkova odchodu.