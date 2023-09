Odvázaná Krainová: Tuhle ženu bych si přála mít doma, Karlovi by se to líbilo

Že je topmodelka Simona Krainová velmi volnomyšlenkářská žena a i v soukromí svému manželovi dovede tolerovat kdejakou libůstku, je o ní známo už dlouho. V poslední době překvapila také založením profilu na platformě OnlyFans, kde sdílí odvážné fotografie ze svého soukromí. Nyní však zašla ještě dál, když přiznala, že by si za určitých okolností uměla představit soužití s další ženou.

Kdo se při té myšlence začervenal, může ale zůstat klidný. Důvodem tohoto prohlášení totiž není touha po nových milostných dobrodružstvích, ale touha po dobrém jídle. Modelka se totiž v poslední době spřátelila se známou kuchařkou a influencerkou Kamu, vlastním jménem Kamilou Rundusovou, jejíž kulinářské dovednosti i osobní kouzlo jí velmi učarovaly.

“Známe se už několik let a zjistily jsme, že jsme stejná krevní skupina. Je to prostě úžasný člověk s neuvěřitelnou energií, která mě neskutečně baví. Jelikož žije s manželem v Karibiku, kde i my máme druhý domov, tak věřím, že se brzy navštívíme a užijeme si to. Máme plány, aby jsme spolu trávily víc času,” prozradila Simona Krainová deníku Blesk.

Manželovi by se to líbilo také

Svou přítelkyni by si nejraději nastěhovala domů, jak s úsměvem sdělila. “Víte, proč jsem se s ní začala kamarádit? Protože doufám, že mě naučí aspoň míchaná vajíčka. Samozřejmě si dělám legraci, ta umím. A i další jídla. Málokdo mi to sice věří, ale s láskou vařím dětem. Sama nic nepotřebuji, já si mezi schůzkami něco zobnu a jsem spokojená,” vysvětlila krásná plavovláska, která se může pyšnit výstavní figurou.

Neodpustila si ovšem ani laškovnou poznámku, kterou Kamile Rundusové určitě velmi zalichotila. “Chtěla bych mít doma kuchařku, nejraději Kamu. Takovou krásnou a sexy kuchařku bych moc chtěla doma. A Karlovi by se to určitě líbilo taky. Jsem otevřená, jsem open-mindedly (tolerantní, pozn. red.) a do budoucna by to bylo moc fajn,” řekla Simona Krainová.

Není se čemu divit. Kamu se může pochlubit perfektní figurou, ke které jí pomohla změna životního stylu i jídelníčku - v posledních letech se totiž královna vaření zabývá především zdravými rostlinnými recepty, které prospívají nejen tělu, ale také duševní pohodě. Nijak se netají tím, že v minulosti patřila mezi ty, kterým nějaké to kilo přebývalo, a právě její cesta duchovního rozvoje, kterou ráda sdílí se svými fanoušky, jí pomohla v tom, aby se ve svém těle cítila dobře.