Podnikavá Simona Krainová se po OnlyFans chystá dobýt další odvětví průmyslu

Rozhodnutí přidat se na platformu OnlyFans, která tvůrcům umožňuje přidávat necenzurovaný obsah za předplatné, vyvolalo v českých médiích vlnu kontroverze. Simona Krainová si za ním ale i přesto stojí a vlna kritiky ji ani v nejmenším nerozhodila. Pro Kafe.cz promluvila o tom, jak nyní, nějakou dobu od spuštění tohoto projektu, svůj krok hodnotí, a nastínila, jaké má nyní další plány.

Platformu OnlyFans hojně využívají zejména mladé dívky, které ji využívají ke sdílení erotických fotografií a zdroj rychlého výdělku. Mnoho lidí potenciální zájemkyně od podobného zdroje příjmů zrazují, a to z toho důvodu, aby je v pozdějším profesním životě publikování právě odvážného obsahu negativně neovlivňovalo. Simona Krainová je ale úplně jiný případ.

Ke vstupu do tohoto odvětví online světa se rozhodla ve svých padesáti letech a poté, co má již za sebou skvělé výsledky na poli módního průmyslu. Možná právě proto tím veřejnost tak překvapila - přece jen není z těch žen, které by potřebovaly rychle nastartovat kariéru. Ona sama je ale se svým rozhodnutím spokojená.

Do žádného extrému se pouštět neplánuje

“Asi rok jsem to zvažovala a mrzí mě, že jsem to neudělala už dávno. Je to pro mě skvělý byznys plán a mám jasnou vizi, jak to všechno budu dělat dál,” vysvětlila modelka pro Kafe.cz s tím, že rozhodně nelituje.

“Mám kolem sebe spoustu profesionálů, na které se mohu obrátit a mám to, řekla bych, úplně v malíčku. Nepustím to do žádného extrému. Vím, kam bych to chtěla směřovat a své vize se držím,” sdělila s tím, že se rozhodně nejednalo o neuvážený krok, do kterého by se vrhla po hlavě a bez jasného plánu.

“Baví mě to, ale neberu to ani jako úplnou prioritu, i když je pravda, že si tím vydělám hezké peníze. Chci se ale dál soustředit hlavně na svou práci, nezávisí na tom můj život. Beru to jako takové hobby, tak uvidíme, kam se to posune,” uzavřela Simona Krainová, která se za fotografie ze svého soukromí rozhodně nemusí stydět, protože patří mezi ženy, které zrají jako víno a stále má mnoho co nabídnout.

Podnikavá Simona Krainová se pustila do dalšího projektu

Po pracovní stránce se Simoně Krainové nyní velmi daří. Kromě OnlyFans nyní do světa vypustila také vlastní řadu pečujících krémů a vlasové péče, kterou představila veřejnosti. K tomu, aby se začala zabývat kosmetikou, ji motivoval výběr na trhu, který ji příliš neoslovil. "Péče je nedostatečná. Já vykoušela řadu krémů a měla jsem jeden takový zamilovaný, který byl ale nesmyslně drahý. Tak jsem si řekla dost a rozhodla jsem se, že udělám něco svého za přijatelnou cenu pro sebe a svoje ženy, které se mě ptají, co používám," vysvětlila pro Kafe.cz.

Podobně jednoduchého složení, ale skvělých účinků je také Simonina vlasová péče, která má opravit nedostatky vlasu, ale nepřidávat navíc nic, co by kštici zatížilo nad míru. Modelka doufá, že její produkty bude moci používat každý bez ohledu na věk. "Našla jsem odborníky v Itálii, kteří dokázali mou oblkíbenou mořskou řasu, mořský fenykl, do krémů dát. Chtěla jsem krém, který je hydratační a jde do hloubky.Protože zároveň nemám ráda krémy, které tvrdí, že vám vyhladí vrásky. To zvládne jen botox. Vy potřebujete péči, která jde do hloubky pleti, nezůstane na povrchu, takže hutný krém, který není mastný. Na ty krémy jsem vážně pyšná. Kdo je vyzkouší, dá mi za pravdu a uvidí, že za měsíc bude mít úplně jinou tvář," uzavřela Simona Krainová s úsměvem.