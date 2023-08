Krainová dolaďuje poslední detaily stěhování, co má v plánu v Dominikáně?

Modelka Simona Krainová nedávno utrpěla nepříjemný úraz nohy. Při běhu si totiž přivodila únavovou zlomeninu, která ji na dlouhých šest týdnů vyřadila z provozu. Blond kráska si tak musela naordinovat klidový režim, ze kterého měla podle svých slov poměrně velké obavy, jak na něj její tělo zareaguje. Naštěstí se s ním popasovala dobře a nyní již opět naskočila do tréninkového režimu. A navíc ji čeká velké stěhování.

“Nebylo to poprvé, co se mi to stalo. Nějakou dobu mě noha bolela, proto jsem šla k lékaři. Tam mě vzali na rentgen, ale nic na něm nebylo vidět. Potíže ale přetrvávaly, a tak jsem musela k lékaři znovu. Nakonec byla odhalena taková mikroprasklinka, a to ve chvíli, kdy už byla skoro vyhojená,” vysvětlila Simona Krainová pro Kafe.cz.

“Někteří lékaři by to dali do sádry, někdo zase říká, že se to zahojí samo. Proto jsem sádru neměla, ale musela jsem přestat s pohybem. Obavy jsem měla hlavně z toho, že se mi zhorší fyzička. Že se mi ale bude ke sportu obtížně vracet, jsem se nebála, protože na sebe umím být přísná a mám nad sebou poměrně bič. Už jsem v takovém výkonu docela dlouho,” prozradila modelka s úsměvem.

Nyní se již pomalu může vracet k pohybu. Raději ale zatím stále neběhá, ale věnuje se jiným sportům. “Vyměnila jsem cvičební stroj, takže teď používám spíše orbitrek, ten je ke kostem, kloubům i vazům šetrnější. Také hodně plavu a začala jsem chodit na spinning, ten je také moc fajn,” vyjmenovala Simona Krainová.

“V poslední době už to asi přece jen bylo moc. Běhala jsem skoro denně a za tu hodinu uběhnu třeba deset kilometrů. Už to asi raději dělat nebudu, alespoň ne takhle často,” uvedla legenda českého modelingu s tím, že svou roli určitě sehrálo také pracovní vypětí.

Nyní se již připravuje na stěhování do Dominikánské republiky, kde již své dva syny přihlásila do školy. Trávit tam s manželem plánují chladnější poloviny roku, které v České republice bývají nevlídné. Momentálně tak pracují na tom, aby získali status rezidentů.