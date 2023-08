Bendová vyzdvihla Krainovou na OnlyFans, muži ji teď prosí o nestydatou věc

Topmodelka Simona Krainová dlouhodobě popírá přírodní zákony. Ve svých padesáti letech má totiž figuru, kterou by jí mohly závidět mnohé o generaci mladší ženy. Tou se navíc ráda pochlubí na sociálních sítích a neváhá ukázat opravdu hodně. Nyní překvapila rozhodnutím, svým nejvěrnějším fanouškům ukázat ještě víc, a tak si založila profil na známém serveru OnlyFans, který umožňuje za předplatné sledujícím nabízet erotické snímky bez cenzury.

Rozhodnutí Simony Krainové sklidilo potlesk i kritiku a zcela rozdělilo internet. Zatímco jedni její rozhodnutí chválí, přejí jí mnoho úspěchu a závidí modelce její sebevědomí, najdou si i tací, kteří naopak mají pocit, že něco podobného nemá dáma zapotřebí.

“Pro odvážnější novou komunitu,” pozvala Simona Krainová zájemce ke sledování svého profilu na zmíněné necenzurované sociální síti. Měsíční sledování jejího odvážného obsahu stojí 19,90 dolarů. V přepočtu na českou měnu jde o částku ve výši zhruba 450 korun.

“Na řadu mých fotek na Instagramu mě neustále upozorňují, že mi omezí účet, protože jsem příliš odhalená, a fotka obsahuje tohle i tamto… Už mě to fakt nebaví. Několikrát se mi stalo, že mi fotky nezveřejnili nebo mě nutili k odstranění. Focení patří neodmyslitelně k mé práci, mám ji ráda, a ano, živí mě velmi dobře. Mám řadu krásných fotek od skvělých fotografů, jak z minulosti, tak nové, o které bych se s vámi ráda podělila, ale tady to bohužel nejde. A tak vám umožním je zhlédnout právě pomocí platformy OnlyFans a také vás nechám trochu více nahlédnout do mého soukromí,” vysvětlila své rozhodnutí Simona Krainová, která tak pravděpodobně plánuje zveřejňovat především sexy snímky, které by se daly zařadit do kategorie glamour.

Mezi těmi, kdo její rozhodnutí podpořili, je také herečka a moderátorka Alice Bendová, které krok Simony Krainové připadá jako dobrý nápad. “Joo, konečně! Myslím, že ty přiblblé předsudky už snad půjdou stranou. A já se brzy připojím. Mám tolik hezkých fotek a videí, které sem dávat nechci, protože zaměření mého profilu je tady prostě jiné,” vzkázala jí v komentáři.

Pro Kafe.cz později nicméně upřesnila, že se na hanbatou platformu přece jen nechystá. “To byl hlavně průzkum trhu. A musím říct, že tolik zpráv mi snad nikdy nepřišlo. Kupodivu byly pozitivní, pánové mi psali, že je to skvělý nápad a že na to čekají. Nic takového ale v plánu nemám,” vysvětlila se smíchem Alice Bendová.

“Ona je pravda, že si na OnlyFans sice člověk může krásně vydělat, ale také si tím může některé dveře zavřít. Nikdy nevíte, jak to třeba vaši seriózní klienti vezmou. Navíc po určité době se to vyčerpá. Co víc tam potom můžete ještě ukázat a živit tím ty fanoušky? Tohle má ale Simona nastavené jinak, protože její cíl zkrátka je, že chce do Dominikánské republiky,” rozvedla svůj postoj herečka detailněji. “Simoně ale fandím. Je krásná, i ve svých letech si to může dovolit a má odvahu,” dodala Alice Bendová pro Kafe.cz.