Nemáte páru, o čem mluvíte! Simoně Krainové s kritiky došla trpělivost

Simona Krainová musí na sociálních sítích často čelit nejrůznějším nenávistným projevům a zlým komentářům. A i když se většinou snaží ošklivá slova přehlížet, čas od času jí dojde trpělivost. Naposledy nenechala bez povšimnutí drsnou kritiku.

Modelka Simona Krainová je vůči kritice už za ta léta, co vystupuje na sociálních sítích, obrněná. Pod jejími příspěvky se pravidelně vyskytuje spousta komentářů, v nichž mají její sledující tendenci neustále modelce něco vyčítat, zpochybňovat její tvrzení anebo jí udělují nevyžádané rady do života. A přestože se nestárnoucí kráska nad podobnými komentáři snaží vždy povznést a ignorovat je, někdy i její pohár trpělivosti přeteče.

Přijímat kritiku je umění

Podle některých sledujících není Simona Krainová schopna přijímat kritiku, a jakmile jí někdo nepochlebuje, přechází do útoku. A přesně jeden takový vzkaz jedna z uživatelek Instagramu zanechala pod novou fotkou modelky. „Simono, bylo by dobré si uvědomit, že nikdy nikdo na světě se nelíbí vždy všem a už vůbec nedostává vždy jen pozitivní komentáře a ódy s chvalozpěvy. Přijímat i kritiku je umění, který si musí každý soudný člověk osvojit, jelikož tento svět je postaven na rovnováze – kde je pozitivní, je i negativní,” napsala jedna z dam. Jenže to tvrdě narazila.

Bude se stydět!

Komentář získal několik desítek lajků, čímž celá řada dalších dala najevo, že s napsanými slovy souhlasí. Sama Krainová se pak ale rozhodla bránit. „Vy nemáte páru, o čem mluvíte. Jeden rok v mém těle, drahá, a budete se stydět za tento hloupý koment. Nemáte tušení,” vzkázala „fanynce” Krainová a za svou odpověď ještě přidala emoji polibku.

Autorka komentáře ale měla ještě co říct. „Jste hloupá a arogantní, nepotřebuji ani nechci vaše tělo, mám své a jsem spokojená. Smiřte se s tím, že mnohem důležitější u člověka je jeho charakter a vystupování než jen fyzická stránka. Přeji hezký večer, drahá,” reagovala na odpověď. To už ovšem Krainová nechala bez povšimnutí.