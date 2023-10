Simona Krainová drsně o dnešních modelkách: Jsou líné, my byly dravější

V dobách, kdy v módním průmyslu začínala, byla situace úplně jiná než dnes. Přestože nároky se příliš nezměnily, proměnila se společnost a způsob, jakým si mladé dívky chtějí vydělávat. Podle Simony Krainové ovšem změna nastala spíše k horšímu. Pro Kafe.cz popsala svůj pohled na věc upřímně a bez obalu.

S modelingem začínala jedna z nejúspěšnějších českých modelek ve velmi mladém věku. V tu dobu pochopitelně řada věcí fungovala zcela jinak, než je tomu dnes. V řadě věcí to měly dívky, které měly zájem v tomto prostředí prorazit, mnohem těžší. Zvlášť když přijde řeč na to, jak se vůbec dostat do světla reflektorů.

“Informovanost nebyla taková, nebyly sociální sítě ani Instagram. Neměly jsme mobily, takže když jsme byly ve světě, rodičům jsme volaly z telefonní budky. Něco málo o tom, jak to chodí, jsme si přečetly v časopisech, ale nevěděly jsme, co ten modeling vlastně obnáší,” zavzpomínala na své začátky Simona Krainová.

Dnešní lidé chtějí vydělávat především online

V době internetu je ovšem situace zcela jiná. “Dnes si holky kliknou na internetu a vše si najdou. My jsme ale byly dravější, chtěly jsme cestovat, něco dokázat. Dnes jsou holky líné. Spíše sedí doma a raději chtějí všechno dělat online,” poukázala Simona Krainová na fakt, že v posledních letech narůstá především popularita influencerů, které přebírají roli modelek i co se týká toho, kdo je pro mladé lidi vzorem.

Přístup společnosti se proměnil také v tom, jak si představují svůj ideální profesní život. “Dnes lidé hledají cestu, jak nepracovat a přitom vydělávat online. My jsme chtěly alespoň trochu slávu, ale dnes je se proslaví holka, která ukáže prsa na sociální síti,” dodala populární modelka, která si sama nedávno založila profil na platformě OnlyFans, která slouží právě ke zveřejňování pikantních snímků.

Za svým rozhodnutím si ale stojí a přivedl ji k němu fakt, že má za svou kariéru nastřádanou řadu fotografií, které bohužel kvůli přísným pravidlům sociálních sítí ohledně zobrazování nahoty nemohla dosud ukázat svým fanouškům. Nyní má tak konečně prostor nejen pro tuto tvorbu, ale také řadu materiálů ze svého soukromí, o které by se ráda podělila.