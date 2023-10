Simona Krainová chválí Slovenky: S módou si hrají více, máme se co učit

Ve světě módy se pohybuje již řadu let a přestože patří spíše mezi starší modelky, řadu mladších kolegyň hravě strčí do kapsy. Simona Krainová je ale toho názoru, že dobře může vypadat každá žena, pokud bude jen trochu chtít. Pro Kafe.cz prozradila, jak o sebe pečuje a co může pro sebe udělat každý, aby se ve svém těle cítil lépe.

Navzdory tomu, že se může Česko pochlubit velkým množstvím úspěšných modelek a nejednou královnou krásy světového formátu, situace v ulicích tomu tolik nenasvědčuje. Stále se najde řada žen, která jako by svou ženskou stránku zcela opomíjela a tak jsou Češky často strhané a bez jiskry. Proč to tak je, nastínila pro Kafe.cz Simona Krainová.

“V krvi to pečování o sebe nemáme, možná proto, že máme minulost, která nebyla ukázková - nejsme přece jen Pařížanky. Ale posunuly jsme se, pomalu se to zlepšuje. Myslím ale, že v DNA to máme od přírody, Češky a Slovenky jsou krásné ženy, i podle toho, co vidím ve světovém modelingu. Jen se musí Češky naučit se o sebe starat a přijmout se takové, jaké jsou. Jak se udělat atraktivní, ale ne pro muže, ale hlavně pro sebe,” vysvětlila sympatická modelka, která by mohla pro řadu žen být vzorem.

“Je ale pravda, že Slovenky jsou v tomhle možná trochu dál, s módou si umí více vyhrát a celkově se o sebe více starají, takže v tomhle bychom se od nich možná mohly něco naučit,” míní populární modelka.

Běhání nestojí téměř nic a udělá velký rozdíl

Někdo by mohl namítnout, že je vše především otázka genetiky a peněz, podle Simony Krainové to tak ale nutně nemusí být. “Není to jen o tom, jak vypadáme, ale také jak se cítíme. Tím, že se o sebe budeme starat, si můžeme prodloužit život. Jde o to, jak se stravujeme, hýbeme, jestli běháme. S dnešními technologiemi je to jednoduché. Není to vůbec o penězích, ale o tom, co máme v hlavě a jak si to nastavíme. Třeba běhání nestojí vůbec nic a je přitom velmi prospěšné,” uvedla pro Kafe.cz.

Věci, které Simoně Krainové pomáhají, aby se cítila dobře a vypadala udržovaně, jsou zdánlivě úplně obyčejné. Pustit se do nich může skutečně úplně každý bez ohledu na věk nebo stav bankovního konta. Rozdíl je především v rozhodnutí a vůli chtít pro sebe to dobré.

Nejsem snídaňový typ

“Ráno vstanu, umyju si zuby a dám si teplou vodu s citronem. Potom si zaběhám - asi tak hodinu, buď v parku, nebo doma na běžícím pásu. Pak se osprchuji a dám si kávu. Většinou skoro nesnídám, protože to nemám ráda, takže mám v podstatě přerušovaný půst v poměru 16:8. Na oběd si ale dám nějaké dobré jídlo,” popsala svou denní rutinu Simona Krainová.

“Pohyb se snažím zařadit skoro každý den. Bez toho se cítím, jako bych si třeba nevyčistila zuby, mám moc energie a jsem pak taková utlumená,” dodala Simona Krainová pro Kafe.cz.