Hanychovou odkopnul, Krainovou podváděl: Za jejich vzájemnou nenávist může muž

Modelka Simona Krainová si svým vstupem na platformu OnlyFans na sebe upletla bič. Stala se terčem kritiky nejen ze strany veřejnosti, ale také ostatních celebrit. Jednou z osobností, se kterou se díky svému počinu dostala do křížku, byla influencerka Agáta Hanychová. Jejich konflikt má ovšem hlubší základy - ne každý už si dnes pamatuje, jak přesně jejich nevraživost začala, trvá ovšem již velmi dlouho.

Jak to tak často u dívčích válek bývá, nepřátelství až za hrob odstartoval muž. Konkrétně hokejista Jiří Hudler, se kterým Agáta Hanychová chodila v roce 2003. Tehdy to byl jeden z jejích prvních vážných vztahů a sympatická brunetka už se viděla u oltáře. K tomu ale nikdy nedošlo, protože sportovec vztah pro ni nečekaně ukončil.

To ale ještě netušila, že velmi brzy poté začne její ex randit s modelkou Simonou Krainovou, která je o mnoho starší než Jiří Hudler, natož Agáta Hanychová. A právě tehdy se do sokyně v lásce začala influencerka strefovat, říkat o ní, že vypadá, jako by chodila s vlastním synem a podobně. To na vzájemných sympatiích pochopitelně nijak nepřidalo.

Také vztah s Krainovou ovšem Hudlerovi dlouho nevydržel, a to proto, že na něj praskla nevěra s lehkými děvami. Na ty měl navíc mít neobvyklé požadavky včetně lízání zad a jiných extravagantních záležitostí, jak zjistil deník Blesk.

Nechala Agátu Hanychovou vyvést z klubu

Vzájemná nevraživost ale nepolevila ani poté, co byl pro obě krásky vztah s hokejistou minulostí. V paměti možná některým lidem zůstala situace z roku 2009, kdy nechala Simona Krainová vyvést Agátu Hanychovou z akce v klubu SaSaZu, jehož tehdy byla mediální tváří.

“​​Proč by měl být v mém podniku někdo, kdo mě neustále verbálně napadá? Začalo to tím, že o mně řekla, že vedle Jirky Hudlera vypadám jako jeho matka, naposledy její kamarád Pavel Novotný udělal video o tom, že hokejisti jsou burani, kteří nemají ani výuční list, a že já jsem stará hnusná odporná rašple, se kterou by měl něco jenom proto, aby naštval Hudlera a udělal Agátce radost. A to ještě reprodukuju slušně. Tohle už je fakt moc a já to nemíním jen tak snášet. Nechám ji vyvést,” sdělila tehdy Simona Krainová.

Nepřátelství obě dámy provází do dnešních dní, a tak není divu, že ani jedna z nich nevynechá jedinou příležitost si do své protivnice kopnout, do čehož často zatahují své aktuální partnery. Podle posledních incidentů lze navíc předpokládat, že jim tato zábava vydrží ještě pořádně dlouho.