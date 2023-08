Šimon Bilina ze ZOO vidí v přítelkyni bohyni, gentlemanství ho naučil táta

Sympatický a charismatický herec Šimon Bilina se díky svému účinkování v seriálu ZOO stal ze dne na den hvězdou, na kterou stojí ženy fronty. Na svém Instagramu ho sleduje více než čtyřicet tisíc fanoušků, se kterými hezounek sdílí soukromí i pracovní život.

Mladý herec Šimon Bilina je v poslední době velmi zaneprázdněný. Natáčí seriál ZOO, hraje v divadle a navíc se věnuje hudbě. Když má trochu volného času, utíká do přírody, kde si nerušeně užívá klid a pohodu.

Není divu, že utíká z města, kde na něj na každém rohu číhají nenasytné fanynky, které chtějí ulovit selfíčko s tímto sympaťákem. Bohužel budou ale zklamány, protože herec je šťastně zadaný. Jeho milou je krásná herečka Hana Drozdová, která právě exceluje v psychologickém filmu Když prší slzy. Ve snímku navíc hraje lesbičku, což může Bilinovi připadat velmi sexy.

Na přítelkyni herečku pěje samé ódy a chvalozpěvy

Pár je spolu dva a půl roku a zatím to na žádnou krizi nevypadá. Vzájemně na sebe pějí samé ódy. Hanka je podle Šimona vysloveně dokonalá. A i když je herec zadaný, ženy obdivuje a jsou po něj bohyněmi. Navíc je velmi skromný a rozhodně netrpí hvězdnými manýry.

"Nejsem žádná celebrita. Jestli něco, tak všichni jsme tady z nějakého důvodu a s nějakou misí. Já vidím krásu v každém člověku," prozradil miláček ženských srdcí pro eXtra.cz.

Bilina není žádný tvrďák a pro svou vyvolenou má srdce na dlani.

Gentlemanství má hezounek v krvi

"Moc si nepotrpím na pravidla etikety, ale spíš na gentlemanství, respekt a úctu k ženě. Jsou tady tím základem, ano, bez mužů to nejde, ale ženy jsou základním kamenem a jsou bohyně. Jsem tedy vděčný, že existují pravidla gentlemanství. Je to něco, co mě naučil můj táta," pokračuje herec.

Ten navíc miluje zdravý životní styl a pečlivě pečuje o své tělo. Propojuje meditaci se zdravým jídlem, které si nejraději kupuje přímo od farmářů. Věří tomu, že právě tato forma stravy je pro tělo ta nejprospěšnější a jak je na něm vidět, zatím o tom není třeba vůbec pochybovat.