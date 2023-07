Hvězda Pelíšků Silvie Koblížková od herectví odešla, čím se živí dnes?

Silvie Koblížková měla před lety našlápnuto na hvězdnou kariéru, nakonec se ale snu o herectví vzdala a její život se ubral trochu jiným směrem. Čím se dnes Koblížková živí a proč opustila showbyznys?

Silvie Koblížková se proslavila jako dětská hvězda díky filmu Pelíšky, kde sehrála v pouhých třinácti letech jednu z hlavních rolí, Lidušku Šebkovou, alias Uzlinku.

Za svou nejslavnější roli se ale paradoxně Silvie prý dlouho styděla a národem milovanému filmu přišla na chuť až v pozdějším věku.

"Když byly Pelíšky nové, viděla jsem je na premiéře a strašně jsem se styděla. Pak jsem je několik let neviděla a podruhé jsem se na ně podívala někdy v pubertě, když jsem byla sama doma. V tu dobu jsem tam už neviděla sama sebe, ale nějakou malou holčičku a dokázala jsem si film užít. Říkala jsem pak mamince: Mami, ty Pelíšky, to je dobrej film. Já se strašně bavila. Maminka se smála a odpověděla mi, že to ví celý národ a že je ráda, že už to také vím," svěřila se loni Koblížková webu Super. Po Pelíšcích si zahrála ještě v Rodinných poutech a Velmi křehkých vztazích a účinkovala v divadle, herectví se ale již delší dobu nevěnuje.

Pelíšky se to paradoxně zastavilo

"Točila jsem poměrně často jako malá holka. Pelíšky se to paradoxně zastavilo. Šla jsem na střední školu a myslela si, že se k herectví už nevrátím, ale pak přišla nabídka seriálu. Byla to pro mě tenkrát výzva a myslím, že pro všechny, kteří se na seriálu podíleli. Byl to první nekonečný seriál u nás," zavzpomínala na doby natáčení Rodinných pout pro výše zmíněný web.

"Během let, co jsem točila, jsem začala hrát i divadlo. Pak skončil seriál a zůstalo jen divadlo, kterým se nedalo moc dobře uživit. Do dalšího podobného seriálu jsem už nechtěla a jiné zajímavé nabídky nebyly, tak jsem po čase dohrála představení a začala dělat eventovou produkci," vysvětlila Silvie, proč se rozhodla svou hereckou kariéru odklonit jiným směrem.