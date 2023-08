Shopaholic Nikol ukázala bříško: S partnerem otěhotněla po krátké známosti

Influencerka Nikola Čechová alias Shopaholic Nikol na sociálních sítích oznámila radostnou novinku. Svěřila se, že s partnerem čekají miminko. A pro její fanoušky to byla nesmírně radostná, avšak poněkud nečekaná zpráva. Je to totiž teprve jen několik málo týdnů, co influencerka svým příznivcům svého partnera ukázala.

Nikola Čechová, na sociálních sítích vystupující pod přezdívkou Shopaholic Nikol, si běžně své soukromí nesmírně střeží. Nyní ale přišla s nečekanou novinkou, kterou zkrátka oznámit musela. Přece jen by si toho dřív nebo později její fanoušci začali všímat. Na svém Instagramu sdílela krásnou sérii fotografií, na nichž pózuje společně se svým partnerem Adamem, a do světa vykřičela, že čekají miminko.

Krásné překvapení

Radostným oznámením udělala influencerka svým fanouškům velkou radost. Je ale pravdou, že někteří z nich bylo z novinky poněkud překvapení a podobnou zprávu vůbec nečekali. Teprve před pár týdny totiž influencerka po měsících spekulací ukázala svou lásku, a tak mnozí netušili, že je její vztah natolik vážný. Dle dostupných informací navíc s tajemným Adamem kráska randí půl roku. „Vždyť jste se sotva poznali,” napsal k oznámení těhotenství jeden z příznivců influencerky.

Nadšení fanoušci

Na komentář ovšem začali rychle reagovat ostatní a uváděli, že délka vztahu rozhodně nijak neurčuje, kdy je na miminko správný čas. „No a? Já byla s manželem 5 měsíců, když jsem otěhotněla, a jsme spolu už 9 let,” napsala fanynka Shopaholic Nikol a dostalo se jí podpory od celé řady dalších.

Kromě fanoušků influencerce gratulovala i spousta hvězd. „No tak to je mazec. Gratulujeme!” napsal Jiří Král. „Jsme natěšení na nové šopiňátko. A odpouštíme mu, že jsi byla na naší svatbě nasucho, zapijeme to cca za 3 roky,” přidal se vysmátý Milan Peroutka. Gratulací se ale kupí mnohonásobně víc.