Zásnuby jen na oko? Shopaholic Adel prý přítel Honza požádal o ruku kvůli sázce

Jednou z nejkontroverznějších osob na českém internetu je influencerka Adéla Pulcová, která si říká Shopaholic Adel. Mladá žena nechvalně proslula především svými emočními výkyvy a vztahovými dramaty. Nyní se zdá, že se na ni konečně usmálo štěstí. Její přítel Honza ji totiž požádal o ruku přímo v ringu na zápase Red Face, což mladá žena nadšeně přijala. Proslýchá se ale, že s ní její partner nemá mít nejlepší úmysly a ozývají se dokonce hlasy, že se dívku snaží pouze využít k vlastnímu zviditelnění.

Na zápas Red Face přišla Adéla Pulcová oblečená jako princezna - v krajkových černých šatech a s korunkou na hlavě. To se jí vyplatilo, protože právě tam, před zraky diváků i fotografů, před ní přítel Honza Kulas poklekl a požádal ji o ruku. Jejich vztah v poslední době měl procházet krizí, a tak byla influencerka velmi šťastná a nabídku s radostí přijala.

Netradiční zásnuby si Honza domluvil přímo s organizátory zápasu. “Nečekala jsem to. Vůbec jsem nevěděla, proč s ním mám jít do té klece,” prozradila dojatá Adéla Pulcová webu Super.cz bezprostředně po zásnubách. Jak uvedla, představovala by si klidnou veselku, kterou kupodivu neplánuje streamovat na sociální síti, jak by od ní nejspíš někdo očekával.

Může se ale stát, že místo svatebních zvonů zbydou Adéle Pulcové pouze oči pro pláč. Alespoň podle toho, co tvrdí tiktoker Marek, vystupující na sociální síti pod jménem Nic než pravda. Upozornil například na úryvky ze soukromých konverzací páru, které dokazují, že zásnuby byly naplánované předem, a to za účelem zvýšení mediální pozornosti.

S Adélou Pulcovou má být ve vztahu kvůli sázce

Kromě toho influencer Marek sdělil redakci Extra.cz, že celý vztah Shopaholic Adel a Honzy má být podle jeho názoru pouze jeden velký podvod, na což má údajně důkazy. “Honza má přítelkyni, se kterou se vsadili, že to dokáže, že se proslaví a dokáže s tou Adélou nějak fungovat, a on čeká jen na to, až se domluví na ubytování s tou jeho holkou a až vše zajede do nějakých kolejí, tak odejde,” sdělil šokující vysvětlení celé situace.

Žádný z těchto důkazů nicméně zatím nezveřejnil a Honza Kulas se proti Markovým nařčením rázně ohradil. Vzhledem k tomu, jak prapodivné jsou veškeré okolnosti jejich vztahu, který má být poměrně výbušným, a jak často Adéla Pulcová mění svá tvrzení, týkající se prakticky všeho v jejím životě, lze od tohoto kontroverzního páru očekávat nejspíš skutečně naprosto cokoliv.