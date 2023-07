Shannen Doherty stále bojuje rakovinou: Tori Spelling své rivalce odpustila

Shannen Doherty známá ze seriálové hitu Beverly Hills 90210 svádí už několik let boj s krutou nemocí. Půvabná herečka bojuje s rakovinou. I když už to je více než dvacet let, co se seriál nenatáčí, stále se k němu vrací stejně jako její kolegyně alespoň ve svých vzpomínkách.

Herečky z kultovního seriálu Beverly Hills 90210 si dokonce udělaly svůj podcast s názvem 9021OMG Podcast. Půvabné blondýnky Tori Spelling a Jennie Garth se v jednom z dílů podcastu vrátily i k postavě Shannen Doherty. Postava Brandy zmizela ze seriálu v roce 1994. Seriál se natáčel ještě dalších šest let.

Krutý osud

Právě Shannen Doherty soupeří s velmi těžkým životním osudem. Už několik let bojuje s rakovinou. Dvaapadesátiletá bojovnice ukazuje svým fanouškům to, jak život s nemocí probíhá. S fanoušky sdílí i takové momenty, jako je například chvíle před operací mozku. Tu podstoupila na začátku letošního roku. „16. ledna 2023, operace. Měla jsem v hlavě nádor, který chtěli odstranit a provést biopsii. Pochopitelně se snažím brát to statečně, ale jsem k smrti vyděšená. Strach je všudypřítomný. Bojím se všech možných špatných scénářů, bojím se toho, že tady nechám maminku a jaký to na ni bude mít vliv. Bojím se, že až se po té operaci probudím, už to nebudu já,“sdílela otevřeně své strachy s fanoušky. Boj s rakovinou pro herečku začal už v roce 2015. Tehdy veřejnosti oznámila, že trpí rakovinou prsu, později se její nález rozšiřoval dál a dál.

Problémy v seriálu

Shannen Doherty má za sebou problémovou kariéru. V době, kdy byla její hvězda na samém vrcholu, musela opustit z nejasných důvodů seriál Beverly Hills 90210. Šuškalo se o tom, že byla odejita kvůli problémům s alkoholem a hvězdným manýrům. Ačkoliv se seriál přestal natáčet v roce 2000, teprve před pár lety vyšlo najevo, že svou vinu na odchodu Shannen nese i Tori Spelling. Seriálová Donna udájně zatlačila na svého otce Aarona Spellinga, který byl producentem seriálu. Půvabná blondýnka se tak nejspíše chtěla zbavit konkurence.

I přes všechny neshody se Shannen dočkala od svých bývalých kolegů slov podpory. "Je to velká bojovnice a já doufám, že svůj zápas dotáhne do vítězného konce a bude opět v pořádku,"prozradil pro Entertainment Tonight Jason Priestley, který hrál v seriálu Brandona. K Jasonovi se přidal i Ian Ziering, který v seriálu zářil jako blonďák Steve. "Ona je někdo, kdo se nenechá porazit. Jsem si jistý, že dokáže rakovinu porazit. Pokud to někdo dokáže, tak ona," dodal Shannen odvahu. Hezká slova si pro svou tehdejší rivalku našla i Tori Spelling. "Posílám spoustu lásky, podpory a zvířecích vibrací, aby ti vykouzlily úsměv na tváři," napsala k jeedné z fotografií Shannen.