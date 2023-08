Shania Twain o drsném zážitku: V důsledku zneužívání si omotávala prsa páskou

Krásná a úspěšná zpěvačka neměla nikdy na růžích ustláno. Nejen, že vyrůstala ve velmi skromných poměrech, ale peklo si zažila i kvůli svému nevlastnímu otci, který ji sexuálně zneužíval. Umělkyně se pak léta styděla za to, že je žena.

Dívka jménem Shania Twain se narodila v kanadském Ontariu, kde žila se svými čtyřmi sourozenci, matkou Sharon a nevlastním otcem Jerrym, který si ji a její sourozence adoptoval. A to byl začátek konce. Získal totiž pocit, že si s nimi může dělat, co chce.

Nejhůř jeho chování odnesla právě Shania, kterou začal sexuálně zneužívat. Ta měla následně velké trauma z toho, že je dívka, tak si v dospívání omotávala ňadra lepící páskou, aby žádná neměla. Bála se pozornosti mužů a dělala všechno proto, aby si ji v domě nikdo nevšímal.

„Nosila jsem záměrně podprsenky, které mi byly malé, klidně dvě tři na sobě, aby na mně nebylo nic holčičího. A aby bylo snazší být pro něj neviditelná,“ prozradila v otevřeném rozhovoru pro The Sunday Times.

Otčím ji pravidelně zneužíval od jejích deseti let

Otčím ji začal zneužívat velmi brzy, bylo jí pouhých deset let. Kromě toho ji i fyzicky týral, když se bránila. Dodnes se s tím nedokázala vyrovnat, proto se snaží o svém trápení mluvit nahlas a varovat tak ostatní ženy před podobnou traumatizující zkušeností.

„Nebudu zacházet do podrobností. Nevadí mi říct, že se to kdysi dělo. Protože si myslím, že je důležité, aby lidé pochopili, že i tak příšerné věci se dají přežít,“ svěřila se zpěvačka.

Té matka i s nevlastním otcem zemřeli při autonehodě, když Shanie bylo pouhých dvaadvacet let. Od té doby se autorka hitů jako That Don’t Impress Me Much snaží mít samu sebe opět ráda. Začala opět nosit bikiny a padnoucí podprsenky. Uvědomila si totiž, že prsa jsou její předností a ne utrpením.

Neuznává zkrášlující zákroky, má se ráda taková, jaká je

Na rozdíl od svých kolegů neuznává plastické operace a raději se smířila s tím, že ve svých osmapadesáti letech nevypadá jako ve třiceti.

„Říkám si, že bych se měla podívat do zrcadla a být s tím v pohodě. Budu už jen starší a povadlejší – když se teď nenávidím, v jakém stavu budu za pět nebo deset let?“ prozradila, jak se smiřuje se svým věkem. A že se jí to daří, není pochyb. Prý se nyní cítí ve svém těle nejlépe, co se kdy cítila.