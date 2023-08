Barracuda měl pět ódy na Kuběnkův um, jeho kamarádky poslouchaly za dveřmi

Po ostrém vyjádření Sergeie Barracudy mnoho fanoušků čekalo, že se Tadeáš Kuběnka stáhne do ústraní. Opak je ovšem pravdou. Influencer vydal ve svém placeném podcastovém pořadu s názvem Kontroverzní prohlášení, ve kterém zabředává do čím dál větších detailů celé kauzy.

Údajný poměr Barracudy a Kuběnky se začal rozebírat veřejně poté, co se Ostravou a Prahou nesly drby na toto téma. Influencer si chtěl celý příběh nechat pro sebe, podle něj se jedná o záležitost, která se stala v květnu. Okolnosti ho ovšem donutily uvést věci na pravou míru.

Vzpomínka z května

V pořadu Kontroverzní, který má Kuběnka s kamarádkou a influencerkou Sugar Denny rozebírá otevřeně detaily celé kauzy. "Stalo se to květnu, teď je srpen. Kdybych chtěl, tak to odhalím už dávno, ale jelikož to byla taková senzace, že o tom mluvila celá Praha a celá Ostrava, tak jsem se k tomu samozřejmě také vyjádřil. Protože jsem upřímný ve všech věcech. Kdykoliv mluvím o tom, co se v mém životě dělo, tak vždy ty věci říkám tak, jak doopravdy byly. Vždycky,“ zahájil své vyjádření.

"Kdybych byl nějaká fanynka, která by do něho lila drinky, tak bych chápal, že by byl naštvanej, ale ten týpek to celou dobu inicioval a pak měl tu drzost to prezentovat, že já jsem si něco vymyslel. Ale zajímavé je, že on neřekl, že se to nestalo. Jenom udělal nějaké story, že háže nějakou žalobu. Protože nemůže říct, že to není pravda, protože to pravda je. A za tím si stojím. Neřekl mi, že to nemám nikomu říkat," dodal sebevědomě Kuběnka.

Drsná dohra

Vítěze reality show Like House 2 vytočila nejvíc situace, kdy Barracudu potkal pár týdnů po jejich styku ve fitku. Raper Kuběnku ani nepozdravil. "Bylo to šokující, já jsem to vůbec nečekal. Teď jsem ho dva týdny zpět potkal ve fitku a nebyl schopný mě ani pozdravit. Když už jsem mu suck*val péro, je slušnost mě aspoň pozdravit," řekl naštvaně. Zároveň Kuběnka prozradil, že poté, co se začal jejich styk řešit veřejně, čelí útokům od fanoušků Barracudy. Během jednoho dne mu přišlo 4000 výhružných zpráv.

Důkazy

Influencer se hájí tím, že má naprosto neprůstřelné důkazy. K intimnostem totiž mělo dojít na bytě, kde v tu chvíli byli i další lidé. Zároveň prozradil i to, že tito lidé byli ti, kteří informaci vynesli na veřejnost. "Chlapec se nemůže divit, když moje dvě kamarádky byly reálně metr a půl vedle za dveřmi," prohlásil a přiznal, že se o tuto vzpomínku podělil se svojí nejlepší kamarádkou. "Řekl mi, že suck*ju péro nejlíp na světě," pochlubil se.