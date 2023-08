Kuběnka vs. Barracuda: Právník předpovídá dlouhý boj, důležité jsou důkazy

Českým internetem otřásla v posledních dnech kauza známého rapera Sergeie Barracudy a influencera Tadeáše Kuběnky. Právě kontroverzní vítěz reality show Like House 2 propálil informaci o tom, že měl s Barracudou poměr. Raper se přitom velmi rád prezentuje tím, že má zástupy obdivovatelek, které se nebojí obšťastnit se vším všudy.

Tvrzení Kuběnky začal věřit kde kdo. A to především i kvůli textu, který zaznívá v jednom z novějších tracků Barracudy. "Začínám se cítit jako Freddie Mercury, pí*a už mě nudí, asi začnu p*chat kluky,“ zpívá Sergei v písni "Jen tak z nuly". Po internetu začala kolovat i společná fotografie obou aktérů.

Párty po koncertu Mišíka

Celá historka Kuběnky začala velmi sebevědomým prohlášením. "Byla to opilecká noc. Kdo by si takovou kočku, jako jsem já, nedal," nešetřil sebechválou influencer pro Extra.cz. Dále se také nebál pokračovat s detaily z osudného večera. "Tu noc mi řekl, že můj osud je v jeho rukách," pokračoval Kuběnka. Vše se mělo odehrát po koncertu Adama Mišíka. Parta kamarádů se odebrala do bytu Tadeáše Kuběnky na afterparty, právě tam mělo dojít k intimnímu poměru.

Vítěz reality show Like House 2 dále navnadil fanoušky na to, že více detailů prozradí ve svém podcastu Kontroverzní na platformě Hero Hero. Oblíbený podcastový pořad má Kuběnka s influencerkou Sugar Denny. V pořadu Kontroverzní například řešili i poměr Veroniky Biasiol. Influencerka, která žije s pokerovou hráčkou Bárou Mlejnkovou vyjádřila Barracudovi svou podporu v kauze s Kuběnkou na Instagramu. Raperovi přidala pod jeho krátké vyjádření emotikon palce nahoru.

Barracuda vrací úder

Po několikadenním mlčení se ke kauze vyjádřil i Sergei. "Škoda, že nenapsali těm stovkám holek, co jsem měl, aby věděli, co mám skutečně rád. Na mně žádný Kuběnka parazitovat nebude," prohlásil na úvod. Zdůraznil, že mlčel tak dlouho kvůli tomu, že celou situaci diskutoval s právníkem. Ostravský raper je známý svou slabostí pro ženy. Ostatně o tomto jeho koníčku se zmínil i samotný Kuběnka. "Po tom, co jsem zjistil, že měl něco se 400 lidmi, co znám, se mi trošku přestal líbit chlapec," dodal Kuběnka s tím, že se jednalo i mezi nimi o sex na jednu noc. "Jestli ta nula na mě bude vypouštět nějaké 'deep faky' nebo sra*ky, tak jí celý život nebude stačit na to, aby platila pokuty. Podávám žalobu a celá kauza je jenom kvůli tomu, že ukazuju lidem dobrou tvář. Díky opravdovým fanouškům, že drží se mnou, tahle situace ukázala hodně," obul se do kontroverzního influencera ve svém vyjádření Barracuda.

Vyjádření právníka

Jedno je ovšem jisté. Kauza bude rezonovat ve společnosti ještě nějakou dobu. "Prokázování neoprávněné pomluvy vyžaduje obvykle důkazy na třech úrovních. Nejprve je třeba prokázat, že předmětné prohlášení bylo nepravdivé. Dále musí být prokázána, škodlivost takové pomluvy, aby mohla být pokládána za trestný čin, tzn. poškozenému musela vzniknout reálná újma např. finanční škoda, poškození dobrého jména nebo ztráta obchodních příležitostí (např. možností vystupovat). Nakonec musí být dokázáno, že pomluva byla skutečně zveřejněna a tím, kdo ji zveřejnil, byl skutečně obviněný. Dále je důležité dokázat, že původce pomluvy měl základní povinnost ověřit pravdivost svých tvrzení a že vědomě šířil nepravdivé informace. Soudní řízení často vyžaduje důkazy, jako jsou svědectví, dokumenty nebo jiné důkazy, které podporují tvrzení o neoprávněné pomluvě. V případech, jako je tento, může dojít na velmi intimní důkazy jako je analýza genetického materiálu, detailní výpovědi o průběhu údajné situace nebo svědectví osob, které byly v inkriminovanou dobu spolu s pachatelem a obětí. Jen těžko lze předvídat, jak soudy v tomto případě rozhodnou, ale velký vliv může mít veřejné mínění a mediální zájem o celou kauzu," prozradil pro Kafe.cz renomovaný právník Petr Žilka.