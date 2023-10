Schwarzenberg trpí v nemocnici: Přátelé o něj mají strach, exmilenka řádí

Exministr zahraničí a neúspěšný kandidát na prezidenta Karel Schwarzenberg leží už od září v nemocnici. Pětaosmdesátiletý kníže je v péči lékařů kvůli dlouhodobým zdravotním problémům.

Čestný předseda TOP 09 leží v pražské Všeobecné fakultní nemocnici na Karlově náměstí. I když je jeho pobyt už velmi zdlouhavý, nemůže si vynachválit průběh hospitalizace. Zkušenosti z nemocnice sdílí na svých sociálních sítích, kde chválí přístup českých zdravotníků.

Jako na houpačce

Stav Karla Schwarzenberga se jednu chvíli zlepšoval a on si plánoval, jak bude trávit zbytek roku. „Nejprve pojedu na Dřevíč, kde zůstanu pár dní. Pak se chystám do Vídně za svými vnoučaty,“ přál si. „Myslel jsem si, že mě budou pouštět, ale mýlil jsem se. Vůbec nevím, kdy mě pustí,“ řekl Expresu Schwarzenberg. „Něco mi tam našli a chtějí to prošetřit,“ dodal bývalý poslanec za TOP 09 na začátku října. Na nemocniční lůžko ho poslal podle zdroje z jeho blízkého okolí nedoléčený zánět v těle.

Blíží se začátek listopadu a stav Schwarzenberga je pořád tak vážný, že musí být v nemocnici. Pocitově je na tom ovšem lépe. „Jsem pořád v nemocnici, ale cítím se už lépe. Výsledky jsou lepší. Srdce se vzpamatovalo a ledviny také. Měl jsem to špatné,“ přiblížil zdroj problému. „Věřím, že mě už brzy pustí. Odhaduji, že by mne mohli pustit tak za týden. Dělají mi různá vyšetření, jako v každé jiné nemocnici,“ dodal s nadějí čestný předseda TOP 09.

Návštěvy a kontakt z okolí

Schwarzenberg se v nemocnici rozhodně neizoluje od okolního světa. Na svém lůžku přijímá návštěvy. „Byla jsem za ním asi zhruba před 14 dny a musím říct, že mi udělalo radost, v jaké dobré náladě - a i jestli mohu takto laicky v poměrně dobrém zdraví - v tu chvíli byl. Jsme v kontaktu, voláváme si, protože on vždycky říká, že ho to v té nemocnici hlavně nebaví, že se nudí, i když si samozřejmě třeba čte, nebo je v této rovině aktivní dál. Tak, jak ho znám, on je činorodý člověk, tak je to pro něj málo. Doufám, že se mu podaří z té nemocnice co nejdříve dostat a budeme všichni moc vděční, že bude zase glosovat politiku a přispívat svým pohledem na věc,“ prozradila v pořadu Epicentrum předsedkyně TOP 09 Pekarová.

O zdravotní stav Schwarzenberga se zajímají politici napříč celou Českou republikou. „Všichni doufáme, že bude pan Schwarzenberg na své narozeniny, které slaví v prosinci, už doma. Co vím, z mého okolí s panem Schwarzenbergem, není nikdo v přímém kontaktu. Jeho zdravotní stav sledujeme prostřednictvím médií.“ prozradil pro Kafe.cz komunální politik strany TOP 09.

