Mick Schumacher se pochlubil přítelkyní: Fanoušci ho od krásky odrazují

Rodina legendárního Schumachera má zase důvod k radosti. Čtyřiadvacetiletý Mick Schumacher se pochlubil novou známostí. Německý závodník uhranul půvabnou blondýnku.

Na svých sociálních sítích zveřejnil fotografii, na které se plaví s dlouhovlasou kráskou po moři. Oba dva aktéři jsou na snímku od ucha k uchu, a tak je jasné, že jsou v tom až po uši.

Luxusní dovolená

Z dovolené v St. Tropez sdílel Mick hned několik videí a fotografií. Fanouškům se pochlubil, jak se potápí nebo jezdí na surfu. Až po pár dnech užívání ukázal sledujícím, s kým luxusní dovolenou tráví. Po tragické nehodě Michaela Schumachera se celá rodina drží ve veřejném životě zpátky. Zdravotní stav legendárního pilota F1 sdílejí jen s nejbližšími. Soukromí si nejspíše na přání rodiny bedlivě střeží i Mick. Ten na svých sociálních sítích vystavuje především pracovní úspěchy. Momentálně je rezervní pilot ve stáji Mercedesu.

Fanoušci z dívky šílí

Pohledný mladík, který vypadá jako kopie svého úspěšného otce, nemá jistě o nápadnice nouzi. Jak to tak vypadá, místo užívání, dává Mick přednost dlouhodobým vztahům. Nějakou dobu držel v tajnosti svůj předešlý vztah s Justinou Huysman. Nyní to ovšem vypadá, že půvabná blondýnka ho učarovala natolik, že se rozhodl o jejich vztah se světem podělit. Vzhledem k tomu, že záhadnou krásku Mick na fotografii neoznačil, fanoušci rozjeli po krásce pátrání na internetu. Dívce je dvaadvacet let a jmenuje se Laila Hasanovic.

Nová přítelkyně Schumachera se chlubí nadupaným instagramovým profilem, sleduje ji více než 150 000 sledujících. Laila pochází z Dánska a živí se jako influencerka a modelka. Co je ovšem zvláštní, tak je fakt, že Schumacher není její první slavný přítel. Od roku 2019 tvořila pár s fotbalistou Jonasem Windou. Vypadá to, že se pár rozešel poměrně nedávno. Laila má na svém Instagramu stále zamilované fotografie s fotbalistou. Hned několik fanoušků Micka Schumachera si do ní kvůli tomuto faktu koplo v komentářích.