Saša Rašilov se raduje: Krásnou událost si s rodinou dlouho nechávali pro sebe

Herec Saša Rašilov je nejen zasloužilým tatínkem čtyř dcer, ale už i dokonce dvojnásobným dědečkem. S exmanželkou Vandou Hybnerovou má dvě dospělé dcery. Holčičí převahu v rodině tak trochu vyvážili vnuci.

Se současnou ženou Lídou má dvě poměrně malé dcery - šestiletou Marii a tříletou Emílii. Herecký pár se potaji vzal v roce 2018. Se svou první manželkou Vandou Hybnerovou se rozvedl po dvaceti letech manželství v roce 2014.

V divadle jako doma

Rašilov i jeho manželka jsou pracovně velmi vytížení. Oba dva se věnují herectví a tak je náročné dát jejich kalendáře dohromady a najít tak volné místo pro společné rodinné chvíle. Půvabná blondýnka účinkuje v divadlech Spitfire company, X10, Palace, a Metro. „Naposledy jsme spolu i s dětmi byli v srpnu u oceánu. Oběma nám začala divadelní sezona, do toho Saša natáčí pro Novu seriál z tanečního prostředí, takže času není opravdu moc. Bez pomoci babiček a chůvy bychom to všechno těžko stíhali. Když nás pozvali sem do Brna na 65. narozeniny šmoulů, s radostí jsme řekli ano a udělali si tady společný víkend,“ prozradila pro Blesk Lída.

Velká rodina

Oblíbený herec provdal před třemi roky nejstarší dceru Josefínu. Nyní prozradil jedno menší rodinné tajemství, které se týká právě jeho dospělých dcer. „Mám dva vnuky Eliáška a Damiánka,“ prozradil, ale nechal si ovšem pro sebe, která z dcer se stala maminkou. Roli dědečka podle svého názoru zcela ovládá. „Myslím si, že jsem byl a jsem skvělý otec a ještě lepší dědeček.“ Početnou rodinu si nemůže vynachválit i Lída. „Je to fajn, že je ta rodina fakt velká. Naše děti si spolu vyhrají. Ten starší vnouček miluje naši Marušku a ona jeho. Jsou to parťáci a je to hezké. Druhý vnouček je ještě malinké miminko, takže toho si užíváme spíš my na poňuňání,“ pochlubila se pro magazín Vlasta.