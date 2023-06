Lásky Šárky Vaňkové: Zpěvačka má dlouhodobou slabost pro známé tváře

Šárka Vaňková přiznala vztah s moderátorem Petrem Vondráčkem. Ten přitom není zdaleka první známou tváří, se kterou se zpěvačka dala dohromady.

Poté, co se umístila na druhém místě ve fenomenální show SuperStar, přezdívalo se jí druhá Helena Vondráčková a rozjela krátkou a celkem úspěšnou pěveckou kariéru. A vzhledem k tomu, že Šárka Vaňková je krom toho, že je talentovanou zpěvačkou, také krásnou ženou, prošlo její náručí docela dost známých mužů. Vaňková se prý ještě v soutěži zapletla se Sámerem Issou, jak tvrdí stránky ahaonline.cz, ale jejich vztah po skončení SuperStar dál nepokračoval.

První slavná zklamání

Po SuperStar vydala Vaňková své premiérové cédéčko, což jí přineslo první vztah se známým mužem. V klubu, kde se křtilo, ji učaroval bývalý partner Mahuleny Bočanové Jakub Vytáček. „První rok jsem byla bláznivě zamilovaná, ale pak jsem si začala uvědomovat, že nejde o žádný přechodný románek. Alespoň z mé strany. K srdci mi nepřirostl jen Kuba, ale i jeho matka, která je úžasná. S Jakubem to sice nebylo úplně snadný, byl věčně pryč, ale všechno rozladění spravilo pár nádherných dnů někde na venkově. Kdybych to měla shrnout, řeknu, že jsem s Kubou prožila dva moc hezké roky života,“ popsala jejich vztahu Blesku.

Po neúspěšném vztahu se zpěvačka dala dohromady s muzikálovým hřebcem Danielem Hůlkou. Vztah byl podle všeho plný vášně, o čemž svědčí, že se po prvním rozchodu a odloučení dvojice dala znovu dohromady. Ani podruhé to ale nevyšlo a Šárka skončila zase sama. „Co bylo, to bylo. Když se dneska na náš vztah po těch letech podívám, přijde mi to vtipné. Byli jsme takový malý a velký," uznala nakonec pro idnes.cz, že tehdy šlo opravdu jen o okouzlení.

S Renčem došlo i na zásnuby

Velkou lásku zažila s režisérem Filipem Renčem. "Se Šárkou se milujeme! Chceme se vzít. Je to první žena, která změnila mé přesvědčení, že se nikdy neožením," přiznal v dobách jejich randění Renč, který temperamentní zpěvačce podlehl natolik, že chtěl kvůli ní změnit sám sebe. Dokonce se s ní zasnoubil.

Ani tento vztah ale zpěvačce nevyšel, z čehož se pak raději odjela vzpamatovat na Slovensko, kde si našla dalšího partnera. Ani s tím to ale nevyšlo... Snad už si tak zpěvačku smůlu ve vztazích vybrala a tentokrát už našla toho pravého. Po mnoha zklamáních by si své vysněné štěstí zasloužila.